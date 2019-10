Şenol güneş: onlar da biz de bu maçı final olarak görüyoruz

"4 puan bizim için yeterli olabilir"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Arnavutluk takımına bakarsak, son maçlarda güven kazandı. Bunu bir final maçı olarak görüyorlar. Biz de final maçı olarak görüyoruz. Kendi oyunumuzu güzel bir şekilde oynayarak iyi bir sonuç almak istiyoruz. Buna gücümüz var" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve öğrencisi Ozan Tufan, yarın oynanacak Arnavutluk maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arnavutluk maçının her iki takım için de final niteliğinde olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Kazanmaya yönelik planlama yaptık. Arnavutluk takımına bakarsak, son maçlarda güven kazandı. Bunu bir final maçı olarak görüyorlar. Biz de final maçı olarak görüyoruz. Kendi oyunumuzu güzel bir şekilde oynayarak iyi bir sonuç almak istiyoruz. Buna gücümüz var. Bunun için akıllı, sabırlı ve çok koşan bir takım olacağız. Bu hem sahada hem de tribünde olacak. Herkesin coşkulu olacağı ve gurur duyacağı bir oyun olsun istiyoruz. Zorluluklarımız olacak. Kendi gücümüzle büyürüz. Burada tüm oyuncular oynamaya aday. Bu bir maraton, her şey bugün ya da yarın değişebilir. İnşallah 2020'ye gidersek başka oyuncular da oynayabilir ama şu an Arnavutluk maçını nasıl kazanabiliriz diye düşünürerek bir kadro oluşturduk" diye konuştu.

4 puanın kendileri için yeterli olacağını belirten Güneş, "2 maçı değerlendirirsek en güzeli 6 puan. Ancak 4 puan da bizim için yeterli olabilir. 4 puanın aşağısında yarış devam eder. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlı bir skor almak istiyoruz, o gücümüz var. Futbol zaman zaman sürprizler çıkran bir oyun. Daha önce sahamızda bu zorluğu yaşadık. Mutlaka iyi bir sonuca ihtiyacımız var inşallah kazanırız ve tüm oyuncularımız da yüzde yüzünü verecek" şeklinde konuştu.

Sakatlıklar ve kadro derinliği hakkında konuşan Güneş, tüm oyuncuların hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Geçen ay sakat oyuncularımız vardı. Ancak şuanda da sakat oyuncularımız var. Efecan'da daha önceden bir ezik vardı, şu anda idmana çıkması mani görünmüyor. Tüm oyuncularımız burada hazır, bunların hepsi oynayabilir. Hepsi yoruma açık. Orta sahada tabi ki başarılı olmasını bekliyoruz tüm oyuncuların. Alternatiflerimiz de hazır diye düşünüyorum. Yaratıcılığı ve teknik özelliği olan oyuncularımız var. Stoperde de avantajlarımız var. Tercihimizi yapacağız. Hücumda da tecrübesi olan oyuncularımızı kullanmak istiyoruz. Başka maçlarda başka tercihler düşünebiliriz. Bunlar hep yoruma açık. Bana bir sorumluluk verildi ve bu sorumluğu yerine getireceğim. Kenardaki oyuncularımız da temiz kalpli ve iyi niyetiyle takımın başarısı için destek olmalı. Duygu birlikteliğinin bize başarı getireceğini düşünüyorum. Emre kaptan olarak her gün ağabey ve baba olarak takımın başında. Oyuncularımızın sinerji ve enerjisini sahada güçlü bir şekilde kullanmasını bekliyoruz. Mutluluğun geldiği bir maç bekliyorum. Kimin oynadığı değil, oynayanların ne yaptığı bir oyun formatı görmek istiyorum."

Öte yandan hücumda da alternatifli bir kadroa sahip olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Kenan da santrfor oynayabilir. Fransa maçında hücum oyuncusu olmasına rağmen defansa da yardımcı oldu. Enes de şu anda iyi durumda. Bunların 1-2'sini mutlaka zaten oynatacağız. Genelde oyunu tutmaya çalışan hücuma çıkan bir takım bekliyoruz. Onlara göre hamleler yapacağız. Elimizdeki oyunculara özellikle orta sahada sonuç değiştirecek bir oyuncu koyabiliriz. Bunların hepsi maç başladıktan sonra göreceğimiz şeylerdir. Şu andan itibaren neler yapabiliriz diye araştırdık ve bundan sonra oynayacağımız maçlarda da plan yapma değil iş yapma zamanına geçtik" dedi.

Arnavutluk maçı için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Ozan Tufan, "Biz Arnavutluk'un gerekli analizlerini yaptık, hocamızla beraber kimsenin şüphesi olmasın. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. Milli takım olarak hocamızla birlikte en iyisini hakediyoruz" diye konuştu.

Hayatını yeniden düzenlediğini ve bu süreçte Emre Belözoğlu'nun üzerinde büyük emeği olduğunu söyleyen Tufan, "Hayatımı yeniden düzenledim, futbola konsantre oldum, kadro dışı kaldığımda kendimi hazırladım. Pes edebilirdim ama pes etmedim. Bu sayede Fenerbahçe ve milli takımda forma giyebiliyorum. Emre ağabeyin benim üzerinde tabi ki emeği var. Fenerbahçe de zorlu bir süreçten geçiyordum onda da katkısı var. Ama ben her şeyi kendim yaptım, kötü durumda iken kimse beni aramıyordu, ilgilenmiyordu. Ben hep yalnız kaldım, ailem dışında kimse destek olmadı" açıklamasında bulundu.

