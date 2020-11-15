Son dakika haberleri | Şenol Güneş: "Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorum" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şenol Güneş: "Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorum"

15.11.2020 23:06

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Şenol Güneş: "Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorum" A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: "Top kayıplarımız fazla olunca güvenlerimizde kayboluyor" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, öğrencilerini Rusya maçında göstermiş olduğu kazanma isteklerinden dolayı...

- Şenol Güneş: "Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş:

"Top kayıplarımız fazla olunca güvenlerimizde kayboluyor"

İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, öğrencilerini Rusya maçında göstermiş olduğu kazanma isteklerinden dolayı tebrik ederken oyun içerisinde yapılan top kayıplarıyla ilgili, "Top kayıplarımız fazla olunca güvenlerimizde kayboluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında Rusya'yı 3-2 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, top kayıplarının fazla olduğunu ifade ederek, "Rakip 10 kişi kalınca zorladık ve arkasından golleri bulduk. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyi beklememize rağmen gereksiz bir gol yedik. Fizik olarak Rusya iyi bir takım. Geriden uzun top atıp içeri girmeye çalıştılar. Orada bizim zaaflarımız oldu. İlk bölümdeki pas anlayışımızı iyi yapamadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kazanma isteklerinden dolayı. Bizim galibiyete ihtiyacımız vardı. Macaristan maçı ne olur bilinmez. İkinci Torbaya girmiş olmamız büyük bir avantaj. Zor bir dönemden geçerek Macaristan maçına çıkmıştık. Sırbistan'a karşı iyi oynadık. Şimdi galibiyetle kasım ayına başladık ve daha iyi durumdayız. FIFA sıralamasında bu da çok büyük bir avantaj olacaktır. Memnunum maçın skorundan ama eksiklerimizi biliyoruz. Bu akşamki maç Sırbistan'a bağlı. Berabere kalırsa farklı olacak. Zeki'nin sakatlığını takip edeceğiz. Cengiz'i değiştirmeden önce sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü" dedi.

"Top kayıplarımız fazla olunca güvenlerimizde kayboluyor"

Maç içerisindeki kayıp ve hatalara değinen Güneş, "Top kayıplarımız fazla olunca güvenlerimizde kayboluyor. Rakibin oyun tarzında uzun toplara cevap veremedik. 10 dakikadan sonra bunu iyi yaptık rakibi getirmedik sahaya. Maçın tamamında yaptığımızda iyi bir takım olduğumuzu gösterebiliriz. Tabi oyundan kopmalar oluyor. Keşke her maçı kazanıp bu eksiklikleri kapatmak için şansımız olsa" ifadelerini kullandı.

"Takımımız bir bütün"

A Milli Takım'ın performansına değinen Şenol Güneş, "Bireysel olarak bir şey söylemeye gerek yok. Hakan'ın kariyeri belli. Görevini en iyi şekilde yaptı. Takımımız bir bütün. Bütün oyuncular önemli ama takım daha önemli. Hakemle ilgili hatalar oldu. Penaltı mı değil mi kırmızı kart mı bir şey diyemem. Daha öncede bize hatalar oldu. 2 maçta 4 puan daha alabilirdik ama bu tarz hatalar olacak" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Şenol Güneş: Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorum
Son dakika haberleri | Şenol Güneş: Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorum
Son dakika haberleri | Şenol Güneş: Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorum
Son dakika haberleri | Şenol Güneş: Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorum

Milli Takım Teknik Direktörü, Şenol Güneş, Rusya, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Şenol Güneş: 'Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorum' - Son Dakika Spor


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