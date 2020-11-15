Şenol Güneş: Oyuncularımı tebrik ediyorum ve alınlarından öpüyorum - Son Dakika

Şenol Güneş: Oyuncularımı tebrik ediyorum ve alınlarından öpüyorum

15.11.2020 22:58
Şenol Güneş: Oyuncularımı tebrik ediyorum ve alınlarından öpüyorum, System.String[]

"Zeki'nin sakatlığını takip edeceğiz""Top kayıplarımız fazla olunca güven de kayboluyor""Tüm oyuncularım önemli ama takım daha önemli"Olgucan KALKAN / - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Genel oyun isteği ve kazanma duyguları çok iyiydi oyuncuların, tebrik ediyorum...

"Zeki'nin sakatlığını takip edeceğiz"

"Top kayıplarımız fazla olunca güven de kayboluyor"

"Tüm oyuncularım önemli ama takım daha önemli"

Olgucan KALKAN/ - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Genel oyun isteği ve kazanma duyguları çok iyiydi oyuncuların, tebrik ediyorum ve alınlarından öpüyorum. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup karşılaşmasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.Kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Güneş, şöyle konuştu: "Rusya'yı ilk defa yenmiş olduk. Gruptaki ilk galibiyet. Oynadığımız rakiplere bakarsak Rusya'yla 2 maç, Sırbistan'la 2 maç, Almanya, Hırvatistan ve Macaristan ile oynadık. Zor rakiplerdi. Bugün top kayıplarımız fazlaydı başlangıçta, rakibi karşılayamadık. Rakip 10 kişi kalınca rakibi zorladık ve golleri bulduk. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarıda gereksiz bir gol yedik. Bu da oyunun dengesini bozduk. Rusya fizik olarak iyi bir takım her ne kadar eksik oynasa da. Bizim zaaflarımız oldu. Genel oyun isteği ve kazanma duyguları çok iyiydi oyuncuların, tebrik ediyorum ve alınlarından öpüyorum. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Macaristan'a gideceğiz, Rusya karşısında 2'li averajı aldık. Macaristan'da kötü başladık, Sırbistan'da iyi oynadık. Sonrasında beraberlikler gelirken bugün galip geldik. Memnunum maçın skorundan. Eksiklerimiz var, bunların neler olduğunu biliyoruz.""ZEKİ'NİN SAKATLIĞINI TAKİP EDECEĞİZ""Sırbistan ve Macaristan berabere kalırsa, Macaristan ile bir final maçı yaparız" diyen Şenol Güneş, eksiklerle ilgili olarak ise "Zeki'nin sakatlığını takip edeceğiz. Cengiz'i değiştirmeden önce sarı kart gördü, o da cezalı duruma düştü" ifadelerini kullandı."TOP KAYIPLARIMIZ FAZLA OLUNCA GÜVEN DE KAYBOLUYOR"Şenol Güneş, kendisine takım savunmasındaki hatalar ile ilgili sorulan soru üzerine "Top kayıplarımız fazla olunca güven de kayboluyor. Rakibi karşılarken uzak kaldık. Seken topları alamadık başlangıçta. Bunları maçın tamamında yaptığımızda iyi bir takım olduğumuzu gösteririz. Kopmalar oluyor. Keşke eksiklerimizi düzeltmek için yeteri kadar zaman olsa" dedi."TÜM OYUNCULARIM ÖNEMLİ AMA TAKIM DAHA ÖNEMLİ"

Bir gazetecinin Hakan Çalhanoğlu'nun performansı ve hakemin kararlarıyla ilgili sorduğu soruya Şenol Güneş, "Bireysel olarak bir şey söylemek doğru değil. Hakan'ın kariyeri ve oyunculuğu belli. Görevini en iyi şekilde yaptı, girenler de öyle. Tüm oyuncular önemli ama takım daha önemli. Hakemle ilgili çok konuşmayı doğru bulmuyorum. Daha önce iki maçta 4 puan alabilirdik. VAR olmadığı için hakemle ilgili bir şey söylemek doğru değil" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

A Milli Futbol Takımı, Macaristan, oyunlar, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: Oyuncularımı tebrik ediyorum ve alınlarından öpüyorum - Son Dakika Spor


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