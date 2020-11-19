A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyunumuz maçı kazanmaya yetmedi. Rakip yüzde yüzünü vermeye çalıştı. Biz sahaya yansıtamadık. Oyun kalitemiz, oyun karakterimiz sahada değildi" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki son maçta A Milli Takım, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "İlginç oldu. Bugün burada rakipten rövanşı almak istedik, aynı zamanda az da olsa birincilik şansımızı da kovalamak istedik. Oyuna iyi başlamadık. Rakip de ortalarına doğru ortak oldu maçın. Sonra oyunu ele geçirdik ama istediğimiz pozisyonları bulamadık. Rusya mağlubiyeti sonrası daha hızlı oyun düşünüyorduk ama savunmayı açacak işler yapamadık, arayış görünüyor ama istediğimiz pozisyonları bulmada zorluk çektik. Rakibin kontralarına cevap veremedik. Oyunumuz maçı kazanmaya yetmedi. Rakip yüzde yüzünü vermeye çalıştı. Biz sahaya yansıtamadık. Oyun kalitemiz, oyun karakterimiz sahada değildi. Kazanılmaya müsait bir maçtan, zihinsel, fiziksel yorgunluk da olabilir ama sonuçta sıkıntı çektik; galibiyet lazımdı bugün. Rakip savunma yaparak 2 gol buldu, biz de isteğimize rağmen rakibe şans verdik" diye konuştu.