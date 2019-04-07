Şenol Güneş, Quaresma'yı Rize'ye Götürmüyor

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ç. Rizespor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş
, Portekizli yıldız Quaresma
'yı maç kadrosuna almadı. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, şut çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, bugün saat 15.00'de özel uçakla Trabzon
'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye giderek kampa girecek.
Quaresma kadroya yok
Öte yandan siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor
maç kadrosu da belli oldu. Teknik Direktör Güneş'in Portekizli yıldız Ricardo Quaresma
'yı kadroya dahil etmemesi dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu şöyle:
"Karius, Utku, Ersin, Gökhan, Rıdvan, Caner, Vida, Mirin, Necip, Roco, Medel, Atiba, Ljajic, Muhayer, Dorukhan, Kagawa, Oğuzhan, Lens, Larin, Güven, Burak." - İSTANBUL