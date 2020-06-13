Şenol Güneş, rakiplerine WhatsApp'tan seslendi! - Son Dakika

Şenol Güneş, rakiplerine WhatsApp'tan seslendi!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından görüntülü yapılan paylaşımda, "A Grubu'nda mücadele edecek takımların teknik direktörleri Şenol Güneş, Vladimir Petkovic, Roberto Mancini ve Ryan Giggs bir WhatsApp grubu kurarak iletişimi şimdiden sıklaştırdı!

Şenol Güneş, rakiplerine WhatsApp'tan seslendi!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından görüntülü yapılan paylaşımda, "A Grubu'nda mücadele edecek takımların teknik direktörleri Şenol Güneş, Vladimir Petkovic, Roberto Mancini ve Ryan Giggs bir WhatsApp grubu kurarak iletişimi şimdiden sıklaştırdı! Devamı için 17 Haziran'ı bekleyin." ifadeleri yer aldı.

"MUHTEŞEM ATMOSFERİ HAYAL ET"

Görüntüde, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin "Beyler, EURO 2020 dün başlamış olacaktı." şeklindeki ifadesine, Güneş, "Tüm biletlerin satıldığı Olimpiyat Stadı'ndaki muhteşem atmosferi hayal et; nasıl hisler ama." karşılığını verdi.

Son bölümde teknik adamlar turnuvanın başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini yazarken, dört gün içinde yeniden görüşmek üzere vedalaştı.

#Euro2020 A Grubu'nda mücadele edecek takımların teknik direktörleri Şenol Güneş, Vladimir Petkovic, Roberto Mancini ve Ryan Giggs bir Whatsapp grubu kurdu... ???? ???? ???? ?????????????? pic.twitter.com/GmXoYksk6G

Spor Arena (@sporarena) June 13, 2020

Roberto Mancini, Şenol Güneş, Ryan Giggs, Whatsapp, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 02:06 

Son Dakika Spor Şenol Güneş, rakiplerine WhatsApp'tan seslendi! - Son Dakika Spor
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