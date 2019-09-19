Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçında
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Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçında

1 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Club Brugge - Galatasaray maçının ardından bu akşam da Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçında, System.String[]

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Club Brugge - Galatasaray maçının ardından bu akşam da Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar ile milli oyuncuların son durumlarını görmek için Avrupa turuna çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.

(İHA)

Şenol Güneş, Başakşehir, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
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