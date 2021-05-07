Şenol Güneş: "Şampiyonlar Ligi dünyaya açılan bir pencere" - Son Dakika

Şenol Güneş: "Şampiyonlar Ligi dünyaya açılan bir pencere"

07.05.2021 17:48
Şenol Güneş:

Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir organizasyon olduğunu belirten Şenol Güneş, "UEFA Şampiyonlar Ligi, hem futbol olarak hem de insan olarak dünyaya açılan bir pencere" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir organizasyon olduğunu belirten Şenol Güneş, "UEFA Şampiyonlar Ligi, hem futbol olarak hem de insan olarak dünyaya açılan bir pencere" dedi. Güneş, finalin İstanbul'da oynanmasının, ülke olarak dünya pazar payındaki yerini de arttıracağını söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nin kulüpler düzeyindeki futbolun en üst seviyedeki mücadelesi olduğunu belirten Güneş, "Futbol adına kalitenin zirvelere çıktığı, futbol beğenisinin arttığı ve hem maddi hem de seyirci açısından daha çok katılımın olduğu bir turnuvadır. Dolayısıyla böylesine bir turnuvada yer almak önemlidir. Maalesef Türkiye olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasına sadece tek takımla doğrudan katılabiliyoruz. Tek takımla katılmamızın yanında gruplardan sonra bir üst tura da katılmakta zorluk çekiyoruz ve seyirci konumuna geçiyoruz. En azından izlemeyi en iyi şekilde yapmak gerekiyor. İki sene önce UEFA çatısı altındaki maçlardan UEFA Süper Kupa Türkiye'de Beşiktaş'ın sahasında oynanmıştı. Şimdi de UEFA Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Federasyon oldukça büyük bir hazırlık yaptı. Umarım UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde en güzel maç ortaya çıkar diye bekliyorum" dedi.

"Şampiyonlar Ligi dünyaya açılan bir pencere"

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin ülke futboluna katkısını değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bir kere Şampiyonlar Ligi'nde yer almak çok büyük bir olay. Örneğin o dönem Beşiktaş'ın katılımı sadece Beşiktaş'a yaramadı. Ben dışarıdan menajerlerin Türkiye'ye bakışının çok değiştiğini düşünüyorum. Biz maalesef menajerlik konusunda zayıf bir ülkeyiz. Mesela Hırvatistan'da bu konu önemlidir; menajerleri iyi çalışır. Portekiz de yine hem oyuncu üretiminde hem de oyuncu alıp satımında başarılı bir ülke. Türkiye'de bu konu ancak saha sonuçlarıyla ve kendimizi göstermeyle gerçekleşebilir. Örneğin, milli takımımızın oynadığı oyun ve aldığı saha sonuçları, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi, Trabzon spor'un Avrupa'da elde ettiği başarılı sonuçlar, öncesinde de Galatasaray'ın 2000'li yıllarda kazandığı UEFA Kupası şampiyonluğu... Bu başarılar gözlerin Türkiye'ye çevrilmesini sağlıyor. Takımlarımızın Avrupa'daki başarısı Türk futbolunun pazarını büyütüyor. Birçok oyuncumuzun gidişini de yine buna bağlıyorum. İnsanlar oyuncularımızın yurt dışına gidişini yabancı sayısına bağlıyorlar. Ama aslında Türk oyuncular modern futbolu futbol adına en iyi şekilde oynayabileceklerine inandıkları ve insanların yalnızca üst sıralarda yarışan takımları değil daha altındaki takımları da çok takip etmeye başladıkları için gidiyorlar. Yeter ki onlara şans verilsin. Geçmişte Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta bunun temelinin atıldığını düşünüyorum. Onun için Avrupa'ya çıkan takımlarımızın "lig önemli" deyip bunu ikinci plana atmaması gerekir. Sadece sportif bir sonuç aramıyorsunuz aynı zamanda oyuncularınızı, futbolunuzu ve ülkenizi temsil ediyorsunuz. UEFA Şampiyonlar Ligi, hem futbol olarak hem de insan olarak dünyaya açılan bir pencere" diye konuştu.

"Türkiye'nin bir tecrübesi var"

29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak finali değerlendiren Güneş, "Çok büyük bir organizasyon olduğunu kabul etmek lazım. Daha önce de yaptık, Türkiye'nin bir tecrübesi var. Federasyonumuz sağ olsun, bu konularda öncülük de yapıyor. Aslında büyük de bir bedel ödüyor, final için Olimpiyat Stadı'nda büyük hazırlıklar yapılıyor; stadyum ve altyapı yenilenip eksikler gideriliyor. Ülkenin imajı açısından, dünyanın her tarafından gelecek olan futbolseverlere iyi bir sunum yapılması gerekiyor. Taraftarların geldikleri zaman burada alışverişinden gezmesine turizm açısından da katkı yapabilmesi ve iyi bir izlenimle ayrılması için onları iyi ağırlamamız gerekiyor. Kulüpler bazında Avrupa'da oynanan bu turnuva, diğer kıtalarda oynanan şampiyonalara nazaran daha tepede yer alır. Dünya'nın en iyi oyuncularının izleneceği bir maç olacaktır. Böyle organizasyonlar aynı zamanda sosyal ve ekonomik tanıtım organizasyonlarıdır. İstanbul, dünyanın en büyük ve güzel şehirlerinden bir tanesi ve gelecek olan taraftarların maça gelmesi kadar maçtan önce Türkiye'de kalıp gezmesi ve İstanbul hakkında pozitif imaj edinmesi de çok önemli. Biz bu yapılanmayı yaptıkça itibarımızı yükseltip dünyadaki pazar payımızı arttıracağımızı düşünüyorum. Buraya gelip burayı görenlerin şehrimizi severek tekrar gelmesini sağlamaya dönük çalışmalar yapmak gerekir. Turizmin ekonomimize katkısını biliyoruz. Biz Antalya'yı, Bodrum'u, Marmaris'i veya İzmir'i düşünürken aynı şekilde İstanbul'u da düşünmeli ve turizm merkezi yapmalıyız. Ticaret ve spor kavramları iç içe olmalı" dedi.

"Yüzde 100'müzü vererek oynamıştık"

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Şampiyonlar Ligi serüveni hakkında konuşan Güneş, "Tabii ki bir heyecanı var, zaten ülkeni temsil ediyorsun. Sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değil Avrupa'da, dünyada yarışıyorsanız en iyisini yapmalı ve iddialı olmasınız. Bunu başaracağınızı göstermelisiniz. Önce kendinize inanmanız gerekiyor sonrasında yarışa çıkmanız lazım. Böyle önemli bir organizasyonda hem oyuncu olarak hem kulüp olarak bulunduğunuz zaman yürekten, içten ve yüzde 100'ünüzü vererek oynamanız lazım. Beşiktaş'ta bunu yaptığımızı düşünüyorum. Biz katıldığımızda o heyecan çok iyiydi ve kendimize güvenimiz vardı. Oynadığımız oyun sonuçlara da yansıdı. Denk görünen gruptan birinci olarak çıktık. Bayern Münih ile üst turda oynadığımız maçta da 10 kişi kalana ve ilk golü yiyene kadar aslında iyiydik. Bizim oyun yapımıza uygun oynadık. Takım yapılanmasındaki ekonomik gücümüz bize göre yeterli olmasına rağmen Bayern Münih'e nazaran eksikti ve rakibe göre güçsüz kaldık. Yediğimiz gollerden sonra turnuvadan elendik. Başından itibaren coşkusuyla, heyecanıyla, katılımıyla, oynanan futboluyla ve seyircisiyle müthiş bir atmosfer vardı. Çok güzel organize edilmiş bir turnuvaydı ve katılan takımların hepsi de güçlüydü" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Şenol Güneş: Şampiyonlar Ligi dünyaya açılan bir pencere

UEFA Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Şenol Güneş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Şampiyonlar Ligi dünyaya açılan bir pencere' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak AK Parti, AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek         
18:06
Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu         
17:56
Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı         
17:54
Elektrik teknisyeni, gözünün altındaki metal parçayı yıllar sonra mıknatıs sayesinde fark etti Elektrik teknisyeni, gözünün altındaki metal parçayı yıllar sonra mıknatıs sayesinde fark etti         
17:38
Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti         
17:30
Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur         
17:11
Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı         
16:58
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi         
15:12
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı         
13:59
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 18:09:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şenol Güneş: "Şampiyonlar Ligi dünyaya açılan bir pencere" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement