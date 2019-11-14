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Şenol Güneş sarı kart gördü

6 saat önce

Türkiye-İzlanda karşılaşmasının 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sarı kart gördü.

Şenol Güneş sarı kart gördü, System.String[]

Türkiye- İzlanda karşılaşmasının 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sarı kart gördü.

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda'yı konuk ederken, mücadelenin 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş sarı kart gördü. Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

(İHA)

Şenol Güneş, Türkiye, İzlanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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