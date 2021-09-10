Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'da Okan Buruk'u görmek istiyor! Sosyal medya gündeminde zirveye çıktı

A Milli Takım'da Şenol Güneş döneminin sona ermesinden sonra takımın başına Okan Buruk'un getirileceği iddiaları futbolseverleri baya heyecanlandırdı. Sosyal medyadan genç hocanın, Ay-Yıldızlı takımın yeni teknik direktörü olması yönünde yorum yapan binlerce paylaşım geldi.

Ortaya konan kötü futbol ve Hollanda maçındaki tarihi hezimet sonrası TFF, Şenol Güneş'le yolları ayırdı. A Milli Takım'ın başına Okan Buruk'un getirileceği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. A MİLLİ TAKIM'DA BAŞARILI OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR Futbolseverler, Okan Buruk'un A Milli Takım'a en uygun hoca olduğu yönünde görüş belirten paylaşımlar yaptı. Kısa sürede Okan Buruk ismi sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşirken, genç hocanın Milli Takım'da başarılı olacağına yönelik paylaşımların fazlalığı dikkat çekti.

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