Ortaya konan kötü futbol ve Hollanda maçındaki tarihi hezimet sonrası TFF, Şenol Güneş'le yolları ayırdı. A Milli Takım'ın başına Okan Buruk'un getirileceği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.
Futbolseverler, Okan Buruk'un A Milli Takım'a en uygun hoca olduğu yönünde görüş belirten paylaşımlar yaptı. Kısa sürede Okan Buruk ismi sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşirken, genç hocanın Milli Takım'da başarılı olacağına yönelik paylaşımların fazlalığı dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'da Okan Buruk'u görmek istiyor! Sosyal medya gündeminde zirveye çıktı - Son Dakika Spor