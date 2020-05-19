Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde İstiklal Marşı yankılandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelindeki stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarında İstiklal Marşı okundu. Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Stadyumunda saatler 19.19'u gösterdiğinde ses sistemlerinden İstiklal Marşı yükseldi. Türk bayrakları, Atatürk ve Trabzonspor bayraklarıyla süslenen stadyumda İstiklal Marşı coşkuyla seslendirildi. - TRABZON