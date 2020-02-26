Şenol Güneş: "Spor ve sanat nefes alınacak alanlardır, öyle kullanılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Spor ve sanat nefes alınacak alanlardır, öyle kullanılmalı' - Son Dakika Spor

Şenol Güneş: "Spor ve sanat nefes alınacak alanlardır, öyle kullanılmalı"

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğinde konuştu.

Şenol Güneş: Spor ve sanat nefes alınacak alanlardır, öyle kullanılmalı

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Milliyet, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:07 Kaynak: AA
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