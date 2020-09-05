Şenol Güneş: Takımda büyük bir değişiklik yapacağımı söyleyebilirim - Son Dakika

Şenol Güneş: Takımda büyük bir değişiklik yapacağımı söyleyebilirim

"Kendi oyunumuzu oynayacağız""Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamayabilirsiniz""Bu tip maçlarda neyin ne olacağı belli olmuyor"Ozan Kabak: Bu maçı kazanmak istiyoruzİSTANBUL,- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak Sırbistan maçında farklı bir kadro ile çıkacağını...

Şenol Güneş: Takımda büyük bir değişiklik yapacağımı söyleyebilirim, System.String[]

"Kendi oyunumuzu oynayacağız"

"Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamayabilirsiniz"

"Bu tip maçlarda neyin ne olacağı belli olmuyor"

Ozan Kabak: Bu maçı kazanmak istiyoruz

İSTANBUL,- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak Sırbistan maçında farklı bir kadro ile çıkacağını ifade ederek, "Oldukça değişiklik yapacağız. Çünkü eldeki oyunculardan bazıları sakatlıktan yeni geldi. Merih bunlardan bir tanesi ve ilk defa 90 dakika oynadı. Yorgun olanlar var. O yüzden takımda büyük bir değişiklik yapacağımı söyleyebilirim" dedi.Şenol Güneş, UEFA Uluslar b Ligi 3'üncü Grup'ta oynanacak Sırbistan maçı öncesinde maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.Milli takım takviminde belli bir tarih olduğunu ve takımı o tarihten önce toplama şansı olmadığını kaydeden Şenol Güneş, "Aynı zamanda da üç günde bir maç yaparken oyuncuların yıpranma payı da var. Fizik olarak nasıl bir durumda olduklarını da tam bilmeyince onları hem herhangi bir sakatlık vermeden hem de görmek için bu maçta (Sırbistan) da mümkün oldukça değişiklik yapmak durumundayız. Bu, maçlara önem vermediğimizi göstermez. Oyuncularımıza değer verdiğimizi, hem onları görmek istediğimizi hem herhangi bir sakatlık olmadan bu dönemi aşmamız gerektiğini hem de maçları kazanmak için sahaya çıktığımızı gösterir" diye konuştu.

"BAZEN OYNADIĞINIZ OYUNUN KARŞILIĞINI ALAMAYABİLİRSİNİZ"Milli takıma çağrılan her oyuncunun o takımın direkt oyuncusu olmak durumunda olduğunun altını çizen Güneş, "Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamayabilirsiniz, ama bu gelecek maçlar için yüzde yüz devam eder diye bir düşünce yok" şeklinde konuştu.

"TAKIMDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"Güneş, Macaristan maçına göre yarın akşam daha değişik bir kadro çıkaracağını aktararak, "Oldukça değişiklik yapacağız. Çünkü eldeki oyunculardan bazıları sakatlıktan yeni geldi. Merih (Demiral) bunlardan bir tanesi ve ilk defa 90 dakika oynadı. Sağlık olarak bir sorunu yok ama üst üste maç ne olur? Yine yorgun olanlar var. O yüzden takımda büyük bir değişiklik yapacağımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.Macaristan maçının oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktığını vurgulayan Güneş, "Bizim oyuncularımız da takımımız da bu değil. Gördüğümüz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız ve doğru örneklerimiz çok azdı. Takım oyunu olarak da fizik olarak da iyi değildik. Olumsuzlukların fazla olduğu bir maçtı" dedi.

"BU TİP MAÇLARDA NEYİN NE OLACAĞI BELLİ OLMUYOR"Sırbistan'ın oyuncu üretebilen bir ülkenin takımı olduğunun altını çizen Güneş, Süper Lig takımlarında oynayan Danijel Aleksic ve Adem Ljajic'in de rakibin son derece yetenekli isimleri arasında yer aldığını ifade etti. Sırbistan'ın Avrupa'nın üst seviye liglerinde forma giyen 35 oyuncusu bulunduğunu ve bunların toplam değerinin 420 milyon avro olduğuna işaret eden tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Güçlü bir takım bizi bekliyor. Zor bir maç olacak. Onlar da ilk maçta Rusya maçında etkili oynadılar, ama Rusya 3-1 maçı aldı. Bu tip maçlarda neyin ne olacağı belli olmuyor. Macaristan bize sürpriz yapmış oldu. Rusya zorlandı, ama kazandı. Biz de yarınki müsabakaya çıktığımız zaman kazanmak isteyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanıp yarışta devam etmek istiyoruz."Güneş, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına da değinerek, "Pandemi hem ülkemizde hem de dünyada artarak devam ediyor. Herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Bugün toplantıya baktığımızda yalnızlık hissediyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Futbol takımlarının oyunu önemli ama sağlık daha da önemli. Bütün dünyadaki insanlara sağlık ve mutluluk diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.OZAN KABAK: BU MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZSırbistan'ın iyi oyuncuları olan önemli bir futbol ekolü olduğunu belirten Ozan Kabak, "Yaptığımız analizlerde gördüğümüz gibi hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi."HER MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYIORUZ"UEFA Uluslar Ligi'nin resmi bir turnuva olduğunu ve her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Kabak, "Resmi bir turnuva olması bir tık daha fazla konsantre olmamıza neden oldu. Bu maçlar Avrupa Şampiyonası'na daha hazır bir şekilde çıkmamızı sağlayacak."

Avrupa Şampiyonası'nın salgın nedeniyle ertelenmesinin Türkiye için olumlu olduğunu söyleyen Kabak, "Çünkü sakat olan arkadaşlarımız var. Onlar da inşallah seneye bizlerle birlikte olacak" dedi.


Sırbistan Karadağ, Ozan Kabak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 22:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: Takımda büyük bir değişiklik yapacağımı söyleyebilirim - Son Dakika Spor

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