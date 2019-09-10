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Şenol Güneş'ten 5 değişilik

43 dakika önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova karşısında Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş'ten 5 değişilik, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova karşısında Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde millilerin 11'i de belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Andorra müsabakasına göre 5 değişiklik yaptı. Andorro maçında oynayan Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Güven Yalçın ve Yusuf Yazıcı'nın yerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Kenan Karaman'a görev verdi.

Şenol Güneş, müsabakada Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'ine şans verdi.

Yedek kulübesinde ise Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazım Sangare ve Emre Kılınç yer aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Andorra, Moldova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
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Şenol Güneş, Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı!
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