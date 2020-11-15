Şenol Güneş'ten 7 değişiklik - Son Dakika

Şenol Güneş'ten 7 değişiklik

15.11.2020 20:18
Şenol Güneş'ten 7 değişiklik, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynanan Hırvatistan karşılaşmasına göre Rusya maçının 11'inde 7 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynanan Hırvatistan karşılaşmasına göre Rusya maçının 11'inde 7 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Rusya ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanan hazırlık mücadelesine göre Rusya karşısında 7 değişiklik yaptı. Hırvatistan maçında oynayan Mert Çetin ile Orkun Kökçü sakatlıkların dolayı kadrodan çıkarılırken, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Dorukhan Toköz ve Deniz Türüç ise tercih edilmedi.

Ay-yıldızlılar, Rusya karşısına Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Mert Müldür, Enes Ünal, Efecan Karaca, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci bekledi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Şenol Güneş'ten 7 değişiklik

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan, Şenol Güneş, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten 7 değişiklik - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu Beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheliler serbest bırakıldı Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi ABD Başkanı Trump ilk kez "Biden kazandı" dedi, saatler sonra ağız değiştirdi Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar
Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında         
20:25
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz uyardı: Test sonucu çıkana kadar mutlaka evde kalın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz uyardı: Test sonucu çıkana kadar mutlaka evde kalın         
19:59
Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti         
19:22
Kadıköy'de goller yağmur gibi geliyor! Milliler nefis bir golle öne geçti Kadıköy'de goller yağmur gibi geliyor! Milliler nefis bir golle öne geçti         
18:55
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik         
16:35
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 20:45:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şenol Güneş'ten 7 değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei