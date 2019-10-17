Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma ofisinde Şenol Güneş ve teknik ekibini ağırladı.

Ziyarette, Avcı ile Güneş'in Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Abdullah Avcı, ziyaretle ilgili açıklamasında, "Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.