Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret

27 dakika önce

Abdullah Avcı: Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur.

Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret, System.String[]

Abdullah Avcı: Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve ekibi, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ofisinde ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma ofisinde gerçekleştirilen ziyarette Avcı ile Güneş, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sıcak bir ortamda geçen ziyarette konuşan Avcı, "Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Siyah-beyazlı teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


A Milli Futbol Takımı, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:41 Kaynak: DHA
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