Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten Başkan Zorluoğlu'na ziyaret
Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten Başkan Zorluoğlu'na ziyaret

Şenol Güneş'ten Başkan Zorluoğlu'na ziyaret

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Başkan Zorluoğlu'na ziyaret, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Güneş ve Zorluoğlu, ziyarette, milli takım ile Trabzonspor üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Zorluoğlu'na görevinde başarılar dileyen Güneş, Trabzon'un hak ettiği hizmetleri alacağına yürekten inandığını söyledi.

Ülke olarak 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da oynanacak Türkiye- İzlanda maçını sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren Zorluoğlu, milli takımın Güneş ile büyük bir çıkış yakaladığını ifade etti.

Zorluoğlu, "Milli takımımız sizden önce gruptan çıkıp şampiyonalara katılma başarısı gösteremezken şimdi Fransa'nın önünde grup lideriyiz. Başarılarınız, Türk milletinin ve özellikle de biz Trabzonluların göğsünü kabartıyor." dedi.

Zorluoğlu, Güneş'e ziyaretin anısına Sürmene bıçağı hediye etti.

Ziyarette, eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Atilla Ataman ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur hazır bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Murat Zorluoğlu, Şenol Güneş, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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