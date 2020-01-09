Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a ziyaret - Son Dakika Spor

Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a ziyaret

6 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ın kampını ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a ziyaret, System.String[]

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ın kampını ziyaret etti.


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı Antalya'da A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ağırladı. Ziyarette; Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile Futbol Direktörü Ali Naibi de yer aldı.


Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve A Milli Takım'a EURO 2020'de başarılar diledi. - İSTANBUL

Şenol Güneş, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:38 Kaynak: İHA
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