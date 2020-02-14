Şenol Güneş'ten çarpıcı yorum: "Falcao'yu değil, Adem'i oynat!" - Son Dakika
Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten çarpıcı yorum: 'Falcao'yu değil, Adem'i oynat!' - Son Dakika Spor

Şenol Güneş'ten çarpıcı yorum: "Falcao'yu değil, Adem'i oynat!"

6 saat önce

"14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor" diyen Güneş, "Bu yabancı transferleri kolaya getiriyor" en de başarılı olsam, günlük başarı için giderim alırım yabancı. Falcao'yu oynatma bakalım hadi?

Şenol Güneş'ten çarpıcı yorum:

"14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor" diyen Güneş, "Bu yabancı transferleri kolaya getiriyor" en de başarılı olsam, günlük başarı için giderim alırım yabancı. Falcao'yu oynatma bakalım hadi? Adem'i oynat, Falcao'yu beklet! Ne zaman oynar Adem, Falcao'nun kötü olduğunu görürsen oynar" ifadelerini kullandı.


'6-7 YABANCI YETER'


Güneş şöyle devam etti: "Yabancı kriteri çıktığında doğru maddeler vardı. Çok oyuncu alan TFF'ye ödeme yapacaktı ama olmadı. Trabzonspor kimi sattı? Yusuf Yazıcı! Kimi satmayı düşünüyor, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür! Türk futbolu bu şekilde kalkınabilir. Beşiktaş'a Pepe'yi aldık ne oldu? Giderken erozyona uğruyorsun. 6-7 yabancı futbolcu yeter."


Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:57 
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