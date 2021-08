Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması -1

- Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"Emre Belözoğlu şu anda olmadı, bize katılamadı"

İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yardımcı antrenörlük konusunda görüşülen Emre Belözoğlu ile ilgili, "En iyi uyum sağlayacak, kişisel uyum itibariyle Emre'yi düşünmüştüm. Kaptan olarak da katkı yapıyordu oynamadığı zamanda bile. O manada onu düşünmüştüm. Burası hem onun hem de bizim için iyi olacaktı. Şu anda olmadı, katılmadı bize. Başka antrenör de alabilirdim ama almadım" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın oynanacak Karadağ maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Güneş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Güzel bir ülke bıraktılar, biz huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. İnşallah biz de gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakırız. Bu topraklar hepimizin, birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Biz de kendi işimizi yaparak olumlu katkılar yapmak istiyoruz. Zaman zaman başarılı, başarısız dönemler geçirdik" diye konuştu.

"Bu dönemden lider olarak çıkmak istiyoruz

Geride bir Avrupa Şampiyonası bıraktıklarını hatırlatan Güneş, "Bizim için Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve Dünya Kupası'na katılmak hedefler arasındaydı. Maçlarımız yarın başlayacak. 3 maçımız var. İlk 3 maç da zordu ama 7 puan çıkardık. 9 puan kazanabilirdik ama elimizden kaçırdık. Tekrar bu 3 maçta da hedef 9 puan. Lider olarak girdiğimiz bu dönemden lider olarak çıkmak istiyoruz. Taraftarın yanımızda olacağı bir maç olacak. Onların sıcak, coşkulu, olağanüstü desteğine ihtiyacımız var. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Tek vücut, tek nefes olup, heyecanla maçı kazanmak için var olacağız. Birlikte çok işi başardık, yarın da öyle olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Kalitemiz, inancımız, enerjimiz var"

Şenol Güneş, kadroda eksikler olduğunu belirterek, "Çağırdığımız ama bizim dışımızdaki şartlarla gelemeyen oyuncular bunlar. Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar ve Halil İbrahim. Dün takımında sakat gelen Halil vardı, onu da kadrodan çıkardık. Stoperlerin olmaması sebebiyle de Alpaslan'ı dahil ettik. Şu an durumumuz bu. Oyun olarak da sonuç olarak da olumlu bakıyorum. Takımın heyecanını biliyorum, yeteneğini biliyorum. Başarıyı başarısızlığı gören bir grubumuz var. Her şey daha iyi olacak yola çıkan genç bir kadro olarak. Dünya Kupası'na katılım sağlarsak, uzun yıllar tecrübeli şekilde yarışmalarda olacak bu kadro. Kalitemiz, inancımız, enerjimiz var. Akıllı, sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimizin fizik durumu iyi. İyi pas yapabilen bir takım. Yurt dışında olan oyuncularına baktığımız zaman yetenekli oyuncuları var. Kendi oyunumuzu oynamak durumundayız. İyi bir hikaye yazmak için lider olduğumuz bu guruptan lider bitirip, birinci çıkmak her zaman lehimize olacaktır. İlk 3 maçı unutarak, başarıyı, başarısızlığı unutarak, yeni bir heyecanla yarına hazırlanacağız. Bugüne kadar bize destek veren yönetim, başkanımız, tüm taraftarlara, Türk halkına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Katar'da olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"İngiltere'nin uygulaması hukuki olarak takip ediliyor"

İngiltere'de oynayan oyuncuların karantina uygulaması sebebiyle Türkiye'ye gelişine izin verilmemesini değerlendiren Güneş, "Hukuki olarak takip ediliyor. Doğru bulmadığımız, tartışmaya açılması gereken bir konu. Milli maçların tarihlerinin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Pandeminin verdiği birçok sorunun futbolu nasıl etkilediğini görüyoruz. Burada ayrımcılık oluyor tabi. Ülkelerin kararlarına bağlı. Bizim için böyle bir sıkıntı var, burada sıkıntı yaşıyoruz. Transferlerin sürmesi de bunu etkiliyor. Olmuş, bitmiştir. Biz gelen oyuncularımızla en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz. Gelemeyen oyuncular değerli oyuncular ama elimizde de değerli oyuncular var. Ülkemizde de diğer ülkelerde de futbol organizasyonu yapılırken her şeyin düşünülmesi lazım. Sonraki maçlar için de ben yazıyı yazdım, gelirler büyük ihtimalle. Ben 3 maç için çağırdım, 15 gün önce çağırdım oyuncularımı. Hukuki boyutları takip ediliyor. Ben bu maçta da bekliyordum ama diğer maçlarda da aynı yazı geçerli. Yarın da başka bir şey bulurlar mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Dorukhan hala toparlayamadı"

Tecrübeli teknik adam, Dorukhan Toköz'e ilişkin daha önce yaptığı 'Aklı transferde' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Benim alanım belli; Milli Takım. Yarınki müsabaka çok önemli. Oyuncularla alakalı tartışma açmayı doğru bulmuyorum. Dorukhan benim sevdiğim bir oyuncu. Hala toparlayamadı. Transferin geç yapılmasının sıkıntısı. Transfer tabii ki oyuncuyu etkiler. Hakan da yaptı, Ozan da yaptı. Ben bunlardan mutluluk duyarım. Zamanlamayı da iyi bilmek lazım. Bir yerden kaybınız olur ama her yerden kaybınız olmasın. Şimdi Ozan'dan bahsedeyim örnek olsun diye. Ozan için biz Schalke'ye başvuru yaptık, benim oyuncum değil diyor. Transfer bugüne kalınca öyle oluyor. Ozan Tufan da aynı şekilde. Kulüp muhatabımız belli değil. Oyuncu kulübündeki şartlara göre bırakıp gelse mi gelmese mi diye düşünürüz. Rest çekip ben gidiyorum dese, kulübü kurallarıma uymadın dese futbol hayatı belki bitecek. Tartışılması gereken konular bunlar. Düşün Messi'yi çağırsa Arjantin, son anda başka takıma gitse kulübe mi gitmesi lazım milli takıma mı? Ait olduğunuz bir işyeri var, bir de milli takım var. Milli takım her şeyin üstünde diyoruz ama bazen her şeyin üstüne çıkmıyor. Transfer önemlidir, bunu iyi yönetmek lazım. Sık sık kulüp değiştiren oyuncuların bu sıkıntıları var. En çok kazanan menajerler oluyor" açıklamasında bulundu.

"Başarılı oyuncularımız var"

Şenol Güneş, bazı oyuncuların takıma katılamamasının sıkıntıya neden olup olmayacağı yönündeki soruyu ise, "Şu an çıkacak 11'imiz var. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Elimizde başarılı oyuncularımız var. Yarın oynayacak oyuncular da daha önce gördüğünüz oyuncular. Stoper olarak bakarsak Ozan ile Çağlar stoper olarak düşünüyorsunuz ama Alpaslan'ı alma sebebim bu yönde oldu hatta sağ bek oynayabilecek bir oyuncu. Son müsabakasını canlı seyrettim beğendim, iyi de oynadı, umarım katkı yapar. Halil İbrahim genç bir arkadaşımız, o da oynamıyor, başkasını alabiliriz ama Burak var, Kenan var, Enes var Bunlar oynayabilecek oyuncular. İki üç oyuncunuz Allah korusun bir şey olursa o zaman tabi riskler artabilir" şeklinde cevapladı.

"Salih çağrıldığına göre düşünülen bir oyuncu"

Milli kadroda yer alan Salih Uçan ile ilgili soru üzerine Güneş, "Salih yetenekli bir oyuncu. Alanya'da da takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Geldiğimizde ufak bir sıkıntısı vardı, darbeden kaynaklı. Yenileme idmanı yaptı. Oynayıp oynamaması için takımın tümüne bakacağız. Çağrıldığına göre düşünülen bir oyuncu. Asıl önemli olan, oyuncuların kulüplerinde iyi oynamaları. Salih'e hoş geldin dedik, hayırlı olsun dedik. İnşallah tüm oyuncularımız en iyisini yaparlar" dedi.

"Emre Belözoğlu şu anda olmadı"

A Milli Takım Yardımcı Antrenörlüğü için görüşülen Emre Belözoğlu ile ilgili de açıklamada bulunan Güneş, şu ifadelere yer verdi:

"Emre'yle görüşüyoruz dedim, aldık diye konuşmadım hiçbir zaman. Çünkü açık ve samimi olmak lazım. Çok beğendiğim, taktir ettiğim, yetenekli bir insan. Aynı zamanda liderlik vasfı olan bir insan. Hala da görüşüyorum. Önünde daha çok zaman var. Şartlar itibariyle şu an olması mümkün değil. Beklentilerimizde farklılıklar vardı. En iyi uyum sağlayacak, kişisel uyum itibariyle Emre'yi düşünmüştüm. Kaptan olarak da katkı yapıyordu oynamadığı zamanda bile. O manada onu düşünmüştüm. Burası hem onun hem de bizim için iyi olacaktı. Şu anda olmadı, katılmadı bize. Başka antrenör de alabilirdim ama almadım. Bana biraz daha yük binsin. Yanımda da Bayram hoca ve diğer hocalar var. Burak ve Hakan'ı önde tutarak, takımda onu değerlendirmek istiyorum. Bu takım benim değil, hepimizin takımı. Oyuncu olarak işlerini yapacaklar, aynı zamanda da takıma liderlik yapacaklar. Katkılarını bekliyorum ve bunları yapacaklarını düşünüyorum. Hem Emre için hem takım için, gelecek için iyi olacaktı. Emre'yi onun için düşünmüştüm."