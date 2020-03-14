Şenol Güneş'ten EURO 2020 ve erteleme açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'nde Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol öncesi konuşan Şenol Güneş, EURO2020'nin ertelenme ihtimali de dahil olmak üzere her türlü senaryoya hazır olduklarını söyledi.



"En rahat biziz. Ülke olarak herkesten önce tedbir aldık" diyen Güneş, "Bizim için fark eden bir şey yok. Her türlü senaryoya hazırız. UEFA'nın hafta içinde ülke federasyonları ile yapacağı toplantıyı bekleyip, onun sonuçlarını görmek lazım. Alınan her türlü karara da saygı duymak gerek" ifadelerini kullandı.



'Paniğe gerek yok'



Gelişmeleri gün gün takip etmek gerektiğini aktaran Şenol Güneş, "Her ihtimali göz önünde bulundurmak lazım ama paniğe de gerek yok. En rahat konumda olan biziz. Henüz milli takımı etkileyen herhangi olumsuz bir gelişme yaşamadık. Ülke olarak da tedbirlerimizi aldık. Ayrıca EURO2020'ye daha çok var. O zamana kadar çok başka gelişmeler olacağını düşünüyorum" diyerek, virüs tehdidinin şampiyona öncesi bertaraf edilebileceği mesajını verdi. (Fanatik)



