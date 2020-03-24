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Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:03 Kaynak: DHA
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