Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Güneş, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.