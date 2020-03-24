Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yayımladığı mesaj ile acil şifalar diledi.

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yayımladığı mesaj ile acil şifalar diledi.

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, korona virüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Güneş'in, Milli Takımlar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz."

(İHA)

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:05 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış         
12:00
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:05
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı         
20:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 15:46:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]