Şenol Güneş'ten genç futbolculara öğüt

Altınordu Futbol Akademisini ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gençlerle bir araya gelirken, onlara önemli tavsiyelerde de bulundu.



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Altınordu Futbol Akademisi'ni (ALFA) ziyaret etti. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette Güneş'i ALFA'da eğitim gören çocuklar karşıladı. Her çocuğun elini tek tek sıkan ve tanışan Güneş, daha sonra Elit U19 Liginde Altınordu ile Bursaspor arasında oynanan ve 3-3 biten karşılaşmayı, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, CEO Barış Orhunbilge, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile birlikte izledi. Güneş'e A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ile Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da eşlik etti.



Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra her iki ekibi de soyunma odalarında ziyaret eden Güneş gençlere, "Ronaldo'yu ve Messi'yi örnek alın ama onlar gibi olmaya çalışmayın. Kendiniz olun, özgür olun. Futbolu, ruhunuza uygun karakterle oynarsanız başarılı olursunuz. Kaybederken bile kazanmayı öğrenin. Sizler çok şanslı nesilsiniz. Biz, malzemesi ve tesisi olmayan bir kuşaktık. Sizler her şeye sahipsiniz, bu noktada önemli olan üzerine ne koyacağınız" dedi.



Güneş, tesisteki 'Ayaktakiler-Oturanlar Fotoğraf Sergisi'ni de gezdi. Futbolculuk dönemine ait fotoğrafları görünce duygulu anlar yaşadı.



Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Milli Takım Teknik Direktörü Güneş'e ziyareti için teşekkür etti ve kendisine 2002 Dünya Kupası'nın sembol fotoğraflarından biri haline gelen enstantanenin özel yapılmış karikatürünü hediye etti. Güneş'in Türk futbolunun sembol isimlerinden biri olduğunu belirten Özkan, "ALFA'da eğitim gören birçok gencimiz kendisini örnek alıyor. Ziyaret ile bu gençleri gelecek için heyecanlandırdı, cesaretlendirdi" dedi.



Güneş de Özkan'a Türk gençleri adına teşekkür ederek imzalı milli takım forması hediye etti. - İZMİR