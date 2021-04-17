Şenol Güneş'ten Gümüşhaneli aileye imzalı top hediyesi - Son Dakika

Şenol Güneş'ten Gümüşhaneli aileye imzalı top hediyesi

17.04.2021 11:35
Şenol Güneş'ten Gümüşhaneli aileye imzalı top hediyesi, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, sosyal medya vasıtasıyla kendisinden çocukları için futbol topu isteyen babayı kırmayarak, 7 çocuklu aileye 2 imzalı top hediye etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, sosyal medya vasıtasıyla kendisinden çocukları için futbol topu isteyen babayı kırmayarak, 7 çocuklu aileye 2 imzalı top hediye etti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyünde yaşayan 7 çocuk babası 48 yaşındaki Bahri Ten, sosyal medyada bir kişinin A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile paylaştığı fotoğrafı gördü.

Bunun üzerine Ten, fotoğrafa yorum yazarak Güneş'ten çocukları için futbol topu istedi. Yorumu gören kişilerin konuyu iletmesi üzerine Güneş, 2 imzalı topu Ten ailesine ulaştırılması için Trabzon Valiliğine gönderdi.

Güneş'in gönderdiği topları alan baba Bahri Ten ve çocukları, büyük mutluluk yaşadı.

Baba Ten: "İlk defa böyle bir sürpriziyle karşılaştım"

Baba Bahri Ten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Günyüzü köyünde yaşadığını ve serbest çalışarak yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

En küçüğü 10, en büyüğü 20 yaşında 7 çocuk sahibi olduğu bilgisini veren Ten, çocuklarının ve kendisinin futbola ilgilisinin bulunduğunu belirtti.

Güneş'ten talepte bulunurken bir ümidinin olmadığını, topların geldiğini duyunca ise çok şaşırdığını anlatan Bahri Ten, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir arkadaşımız sosyal medyada Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşmıştı. Ben de fotoğrafın altına, '7 çocuğum var. 6'sı öğrenci. Çocuklarıma bir futbol topu rica ediyorum.' diye yazdım. Hocaya yakın kişiler de bunu görüp talebimizi hocaya iletmiş. Hocamız bizi kırmadı, bize değer vererek topları bize ulaştırdı. Allah hocamızı başımızdan eksik etmesin. Çocuklarımı mahcup etmedi. Çocuklarım ve ben toplar gelince çok sevindik."

Kendisinin aynı zamanda Trabzonspor taraftarı olduğunu da kaydeden Ten, zor günlerde gelen bu hediyenin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Hocamıza karşı ayrı bir sevgimiz, saygımız var. 48 yaşına girdim ilk defa böyle bir sürpriziyle karşılaştım. Şu anda çocuklarım o kadar mutu ve heyecanlı ki. Bu topların bizim için manevi değeri çok yüksek. Hocam bir yadigarı olarak bunları bize gönderdi. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gökhan Ten: "Yıpranmasın diye sürekli oynamayız"

Ailenin en büyük çocuğu olan 20 yaşındaki Gökhan Ten, bu yıl Giresun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne başladığı bilgisini verirken, yaşadıkları olayı "Şaka gibi." sözleriyle değerlendirdi.

Şenol Güneş'ten imzalı top geleceğini asla tahmin etmediklerini dile getiren Ten, "Dikkate alınmayacağını düşündük. Top gelince çok mutlu olduk. Bu topla yıpranmasın diye sürekli oynamayız. Yadigar olarak kalsın istiyoruz. Şenol hocamızın gönlümüzdeki yeri bir başka. Ona saygılarımı gönderiyorum. Köy yerinde imkanlar kısıtlı olduğu, halı saha bulunmadığı için kara lastikle oynuyoruz. Ben çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım. Şenol Güneş hocamız da Beşiktaş'ı çalıştırdı. " şeklinde konuştu.

Gümüşhane Spor Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Habip Ten ise hediye topların kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini anlatıp, Güneş'e teşekkür etti.

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Futbol, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şenol Güneş'ten Gümüşhaneli aileye imzalı top hediyesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Yerli aşımız bu klinikte üretiliyor! Bulunduğu odaya sadece tek bir kişi girebiliyor Yerli aşımız bu klinikte üretiliyor! Bulunduğu odaya sadece tek bir kişi girebiliyor KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor! Verimin artırılması için bahçeler yenilenecek Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor! Verimin artırılması için bahçeler yenilenecek 'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı 'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü         
11:54
Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
11:28
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti         
10:34
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
Nafaka mağduru Kastamonulu Mustafa'nın çağrısı yankı buldu! Eyleme bir kişi daha katıldı Nafaka mağduru Kastamonulu Mustafa'nın çağrısı yankı buldu! Eyleme bir kişi daha katıldı         
10:04
Öldüresiye dövdüğü karısına yıllar önce aşk kitabı yazdığı ortaya çıktı Öldüresiye dövdüğü karısına yıllar önce aşk kitabı yazdığı ortaya çıktı         
09:57
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi         
01:11
Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu         
00:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı         
21:40
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi         
18:35
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 12:29:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şenol Güneş'ten Gümüşhaneli aileye imzalı top hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei