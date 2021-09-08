Üye Girişi
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar - Son Dakika

Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar

08.09.2021 10:21

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisine gösterilen tepkiler ve 'istifa' beklentisine çok sert patladı. 6-1 kaybedilen Hollanda maçının ardından Güneş, "Bana yalvardılar gelirken. Ben yalvararak gelmedim. Lucescu'ya 'gitsin' dediler. Bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçluyorsa düzende bir yanlışlık var" dedi. Futbolseverler, 33 yıldır hocalık yapan Şenol Güneş'in belki de ilk kez bu kadar sert açıklamalar yaptığına şahit oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, "Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum" dedi.

İşte Güneş'in o açıklaması:

"ŞU AN ALACAĞIM BİR KARAR DEĞİL"

"Kararı saha içinde aldık, yanlış yaptık. Seçim olarak. Başarıyı yakalayamadık. Bundan sonra alacağım karar, şu an alacağım bir karar değil, alınca açıklarım zaten.

"HEP MAAŞ KONUSU"

Ne yapacağımla ilgili konuşurum ama sahaya çıktığımda istifa diye bağırıyorlarsa, bir seneden beri maaş ve 'Git ne zaman gideceksin' diye bağırılıyorsa bunun Türk futboluna faydası yok. Sahaya çıkan yönetim değil. Bir düzen var Türkiye'de. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun.

"HOCA DA GELSE SİSTEM DOĞRU DEĞİL"

Bu, doğru değil. Sahadaki oyuncu sorumluluktan kaçacak duruma düşüyorsa o zaman baskıyı kendimiz oluşturuyoruz. Öyle bir hava hissediyorum. Biz iki maç kazanınca mükemmel dedik, bir maç kaybettik kötü olduk. Bir hoca da gelse bu sistemin doğru olmadığını söylüyorum. Kararı alırken çalıştığınız kurum var, onunla konuşup karar alırsınız.

"MUTLU DEĞİLİM"

Şu an görünen tablo iyi bir tablo değil. Mutlu değilim huzursuzum, kahredici bir sonuç. Bu kadroya inancım var, ben başaramadığımı düşünüyorum ama buna sahip çıkmak taviz vermek değil, yok etmek baskı altına almak doğru değil. Bugünkü maçı kaybettik, başında da ben vardım.

"BEN BEDEL ÖDERKEN DEVRİM OLSUN"

Niye anlatıyorum bunları, bana olsun ama ben gittiğim zaman gelen birine olmasın. Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçlamaya başlıyorsa düzende bir yanlışlık var. Ben bir bedel öderken bir düşünce devrimi olsun isterim. Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Bir sene önceden bazı şeyleri oluşturup sonuçla bunu desteklemek doğru değil, ben kaybettim ülkenin kaybı olsun istemem. Maaşımın bugüne kadar neden konuşulduğunu anlamış değilim. Beni sevmeyebilirsin ama milli takım antrenörü olarak sayı gösterilmesinden yanayım. Bunun kampanyasını yapıp arkasından bir şey yok gibi yapılmasını doğru bulmam. Bizim gidişimizle beraber bu işler daha düzenli olsun istiyorum. Biz ebedi burada değiliz zaten."

İşte Güneş'e gösterilen tepkiler:

Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar

Milli Takım, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı 10:35 Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz 10:19 Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz Son dakika! Gram altın güne yükselişle başladı, 483 liradan işlem görüyor 10:09 Son dakika! Gram altın güne yükselişle başladı, 483 liradan işlem görüyor
Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı 09:59 Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı 09:23 Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var 07:40 İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var
Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara 01:20 Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara "seçilmiş" kelimelerle gönderme Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı 23:55 Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı

Son Dakika Haberleri
10:38 MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın
10:23 Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı
10:15 Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor
10:09 Son dakika! Gram altın güne yükselişle başladı, 483 liradan işlem görüyor
10:00 Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
09:59 Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı
09:46 Son Dakika: Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den alıcı buluyor
09:44 15 yaşında genç, iki hırsızı kovaladı! O anlar kameralara yansıdı
09:36 Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak
09:22 Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı
MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın         
10:39
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor         
10:15
Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi         
10:01
15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında         
09:24
Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor         
08:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor         
07:39
A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik         
00:20
Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kargayı başından tutarak tek hamlede yuttu Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kargayı başından tutarak tek hamlede yuttu         
22:03
Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu         
20:52
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 10:45:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şenol Güneş'ten istifa sorusuna olay yanıt: Buraya gelmem için bana yalvardılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement