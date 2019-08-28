Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten Kadın A Milli Futbol Takımı'na ziyaret
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Şenol Güneş'ten Kadın A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova ve Hollanda ile karşılaşacak Kadın A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Kadın A Milli Futbol Takımı'na ziyaret, System.String[]
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova ve Hollanda ile karşılaşacak Kadın A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadın millilerin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden kampına ziyarette bulunan Güneş, teknik heyet ve futbolculara başarı diledi.
Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İnşallah maçlarınıza güzel başlar ve bitirirsiniz. Önünüzde zor karşılaşmalar var. Son Dünya Kupası'nda final oynamış bir takımla aynı gruptasınız. Kazanmak ve gruptan çıkabilmek tabii ki önemli ama en başta keyifli bir futbol oynamanızı ve Türkiye'ye yakışan bir fair play ruhu içerisinde olmanızı diliyorum."
Şenol Güneş, daha sonra milli futbolcu Ebru Topçu ile fizyoterapist Aslı Aksel'i doğum günleri dolayısıyla tebrik etti. Deneyimli teknik direktör, ayrıca milliler ile fotoğraf çektirdi.
Kadın A Milli Futbol Takımı, 30 Ağustos Cuma günü Kosova, 3 Eylül Salı günü ise Hollanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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