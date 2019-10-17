Şenol Güneş'ten Kasımpaşa'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Şenol Güneş'e milli takımlar heyetinin de eşlik ettiği belirtildi.

Ziyarette, Şenol Güneş ve beraberindeki heyetin Kasımpaşa Futbol Takımı Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Görüşmenin ardından Şenol Güneş ve milli takım heyeti ile Kemal Özdeş'in hatıra fotoğrafı çektirdikleri bildirildi.