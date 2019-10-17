Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten Kasımpaşa'ya ziyaret
Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten Kasımpaşa'ya ziyaret

Şenol Güneş'ten Kasımpaşa'ya ziyaret

50 dakika önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Kasımpaşa'ya ziyaret, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Şenol Güneş'e milli takımlar heyetinin de eşlik ettiği belirtildi.

Ziyarette, Şenol Güneş ve beraberindeki heyetin Kasımpaşa Futbol Takımı Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Görüşmenin ardından Şenol Güneş ve milli takım heyeti ile Kemal Özdeş'in hatıra fotoğrafı çektirdikleri bildirildi.

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak
Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan, transfer ve ırkçılıkla ilgili sürpriz itiraf! Şenol Güneş ve Abdullah Avcı görüştü Fatih Terim'den Emre Mor'a: Son şansın yoksa gidersin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:51:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten Kasımpaşa'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]