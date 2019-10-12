Şenol Güneş'ten kravat açıklaması!

Ülker Stadyumu'na bordo-mavi kravatla çıkan Şenol Güneş, bu olayın çok konuşulduğu hatırlatıldığında şu yanıtı verdi:



"Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Şehitlerimiz var. Bugün futbolu bile konuşmak istemezken, bu sıkıntılı dönemde kalktık başka kıyafetleri konuşuyoruz. Kravatın maçla ne alakası var?"



Güneş, "Olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde stresli ve zor bir maç oynadık. Oyundaki eksiklerimizi, attığımız golle giderdik. Bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Aslında bu maçta çok da analiz yapmak istemiyorum" diye konuştu.