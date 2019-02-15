Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten Milli Takım Açıklaması

Şenol Güneş'ten Milli Takım Açıklaması

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takım için konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Şenol Güneş'ten Milli Takım Açıklaması, System.String[]
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takım için konuşmanın erken olduğunu söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımla ilgili, "Milli takımla konuşulacak bir şey yok. Şu anda Beşiktaş'ın çalışanıyım ama böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Çünkü kulüp de buna izin verebildiği için zaten bir sorun gözükmüyor. Onu da konuşacağız, zannediyorum yakın zamanda federasyondan böyle resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğimiz bir durumdur. Şu anda böyle bir anlaşma yok olduğu zaman açıklarız, bu tip görüşmeler oldu olabilir, bekliyoruz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Şenol Güneş, Güncel
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