Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten millilere destek
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Şenol Güneş'ten millilere destek

1 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası eleme turu karşılaşmaları için Riva'da kampta bulunan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı ile bir araya geldi.

Şenol Güneş'ten millilere destek, System.String[]

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası eleme turu karşılaşmaları için Riva'da kampta bulunan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tecrübeli çalıştırıcı oyuncularla sohbet edip elit tur için başarı diledi.

Milli futbolcular da Moldova galibiyeti nedeniyle Şenol Güneş'i tebrik ederek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri yolunda başarı dileğinde bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan ay-yıldızlılar, 17 Eylül Salı günü Moldova'ya gidecek.

Milliler, Romanya, Moldova ve İsviçre ile elit tura yükselebilmek için mücadele edecek.

Şenol Güneş, Avrupa, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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