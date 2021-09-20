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Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı - Son Dakika

Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı

20.09.2021 17:55

TFF'nin karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığı Şenol Güneş'in aldığı tazminatla ilgili soruya Başkan Nihat Özdemir yanıt verdi. Özdemir, "Hocamız büyük hizmetler ve fedakarlık yaptı. Tazminatında yazan maddenin yarısının daha azını verdik" sözlerini söyledi. Sözleşmesinde 30 milyon lira yazan Güneş'in yaklaşık 10 milyon TL aldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"O PARAYI ALMADI"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, merak edilen tazminat konusuna yanıt verdi. Özdemir, "Şenol hocamızın büyük hizmetleri oldu, fedakarlık yaptı. Şu kadarını söyleyeyim, tazminat maddesindeki paranın yarısının daha azını verdik" diye konuştu.

"HER SÖZLEŞMEDE OLDUĞU GİBİ"

Nihat Özdemir, Kuntz'un tazminatıyla ilgili yöneltilen soruya da "Gayet uygun şartlarda bir tazminat maddesi var. Her sözleşmede olduğu gibi" cevabını verdi.

Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı

Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı - Son Dakika Spor


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