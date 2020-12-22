Şenol Güneş'ten Özkan Sümer için veda mesajı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 80 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer için veda mesajı yayımladı. Güneş, "Gönüllere girdin; gözden uzak durdun. Şimdi gönülden uzak olanlar da sizi gönüllerine alacaklardır… Unutulmayacaksın!.." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlıların teknik patronu Şenol Güneş, Türk futbolunun efsanesi Özkan Sümer'in vefatının ardından bir mesaj yayımladı. Güneş'in mesajı şöyle:

"Değerli büyüğüm, Türk Futbolu'nun duayen ismi, sevgili Özkan Sümer Hocam'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.Kendisi, vermiş olduğu emekler, yetiştirdiği değerlerle yeri dolmayacak müstesna bir futbol adamıydı. Görev yaptığı süre içerisinde olduğu gibi aramızdan sessizce ayrılırken de yine bir ders vermiş oldu…Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Trabzonspor ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun...Hocam!Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz… Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur.Ürettiklerin ve bize verdiklerin için binlerce kez teşekkür ediyorum.Gönüllere girdin; gözden uzak durdun. Şimdi gönülden uzak olanlar da sizi gönüllerine alacaklardır…Allah sıkıntılı yüreklere ferahlık ve sabır versin.Sizi bugünden özlüyoruz Hoca'm…

Unutulmayacaksın!.."