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Şenol Güneş'ten radikal kadro tercihi! Cebelitarık-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Şenol Güneş'ten radikal kadro tercihi! Cebelitarık-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

04.09.2021 20:26
Şenol Güneş'ten radikal kadro tercihi! Cebelitarık-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu, System.String[]

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık'la karşılaşıyor. Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş bu maçta radikal değişikliklere imza attı. Taylan, Efecan ve Orkun'a ilk 11'de şans veren Güneş, ileri uçta da Kerem ve Enes'i görevlendirdi. Karadağ maçına ilk 11'de başlayan Altay ise bu maçta formayı Uğurcan Çakır'a kaptırdı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri 5. maçında Türkiye, Victoria Stadı'nda Cebelitarık'la karşılaşıyor. 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BURAK YILMAZ KADRODA YOK

Kart cezalısı Burak Yılmaz ile sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı son idmana katılmadı. İki oyuncu, mücadelede forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Cebelitarık: Coleing, Sergeant, Wiseman, Bosio, Chipolina, Britto, Annesley, Valarino, Ronan, Torilla, De Barr

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.

Şenol Güneş'ten radikal kadro tercihi! Cebelitarık-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Şenol Güneş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten radikal kadro tercihi! Cebelitarık-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor


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