Şenol Güneş'ten radikal kadro tercihi! Cebelitarık-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Cebelitarık: Coleing, Sergeant, Wiseman, Bosio, Chipolina, Britto, Annesley, Valarino, Ronan, Torilla, De Barr

Kart cezalısı Burak Yılmaz ile sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı son idmana katılmadı. İki oyuncu, mücadelede forma giyemeyecek.

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