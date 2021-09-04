Şenol Güneş'ten radikal kadro tercihi! Cebelitarık-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri 5. maçında Türkiye, Victoria Stadı'nda Cebelitarık'la karşılaşıyor. 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kart cezalısı Burak Yılmaz ile sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı son idmana katılmadı. İki oyuncu, mücadelede forma giyemeyecek.
Cebelitarık: Coleing, Sergeant, Wiseman, Bosio, Chipolina, Britto, Annesley, Valarino, Ronan, Torilla, De Barr
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.
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