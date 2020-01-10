Şenol Güneş'ten Sumudica'ya sürpriz - Son Dakika
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Şenol Güneş'ten Sumudica'ya sürpriz

6 saat önce

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibinin kampta olduğu otele yardımcısı Bayram Bektaş ile giden Güneş'i, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy ve teknik direktör Marius Sumudica karşıladı.

Şenol Güneş'ten Sumudica'ya sürpriz, System.String[]

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibinin kampta olduğu otele yardımcısı Bayram Bektaş ile giden Güneş'i, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy ve teknik direktör Marius Sumudica karşıladı.


Sumudica ve futbolcularla görüşen Güneş, Gaziantep ekibini şu ana kadar göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik etti.


Marius Sumudica'nın Türk futboluna renk katan isimlerden biri olduğunu ifade eden Güneş, Gaziantep şehrinin Türk futbolu için büyük önem arz ettiğini belirtti.


Rumen teknik adam ise Şenol Güneş gibi bir isimle buluştukları için oldukça mutlu olduğunu aktararak, ziyaretten dolayı teşekkür etti ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi gönülden destekleyeceğini kaydetti.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Bayram Bektaş, Şenol Güneş, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:58 
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