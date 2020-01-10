Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret - Son Dakika Spor

Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un kamplarını ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un kamplarını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde Şenol Güneş'in yanı sıra, yardımcı antrenör Bayram Bektaş ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı.

İlk olarak Beşiktaş'ın kampına giden milli çalıştırıcı, daha sonra sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın kamplarına ziyarette bulunup, görüşmeler yaptı.

Şenol Güneş'in Antalya'daki temasları bugün de devam edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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