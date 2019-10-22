Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten, Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten, Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret

Şenol Güneş'ten, Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret

45 dakika önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten, Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine milli takımımızın zaferlerle dolu formasını takdim eden Sayın Güneş'e nezaketinden dolayı teşekkür eden emniyet müdürümüz, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonunda milli takımımızın başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu." ifadesine yer verildi.

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Metin Alper, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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