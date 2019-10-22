Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten, Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten, Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret

Şenol Güneş'ten, Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Şenol Güneş'ten, Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret ettiği belirtildi.


Açıklamada, "Kendisine milli takımımızın zaferlerle dolu formasını takdim eden Sayın Güneş'e nezaketinden dolayı teşekkür eden emniyet müdürümüz, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonunda milli takımımızın başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu." ifadesine yer verildi.


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A Milli Futbol Takımı, Metin Alper, Şenol Güneş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:04 
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