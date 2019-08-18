Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten yabancı kuralı yorumu
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Şenol Güneş'ten yabancı kuralı yorumu

1 saat önce

Yabancı kuralına değinen deneyimli teknik adam, "Ülkenin geleceğiyle ilgili planlar gerekiyor.

Şenol Güneş'ten yabancı kuralı yorumu, System.String[]
Yabancı kuralına değinen deneyimli teknik adam, "Ülkenin geleceğiyle ilgili planlar gerekiyor. Saha sonuçları iyi olmadığında anlatımda zorluklar yaşıyoruz. Almanya zaman zaman bocalıyordu. Yabancı oyuncuları alarak onları yetiştirdi ve iyi saha sonuçları almaya başladı. Dünya Kupası'na giderken yalnızdık. Gelirken kalabalıktık. Taksim'e gelişteki erkeği kadını, yaşlısı, genci herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. Şimdi buna ihtiyaç var. Biz bahçedeki çiçeği yetiştirmek yerine, dağdaki çiçeği getiriyoruz. Dağda çiçek çok güzel çıkar, biz ona bakarak yanılıyoruz bazen. Ekonomik sıkıntılar çeken şehirler futbola müsaittir. Trabzon böyle. Yabancı oyuncu son maddedir. Üretim yapıyor musunuz? Bunların sayısı fazla. Sizde olmadığında ve yabancı getirdiğinizde oyuncunun önünü kesiyorsunuz. Şu anda sanırım yerli oyunculara %23 şans veriyoruz. Yabancı konusunda sayının fazla olduğunu söyledim, 'Neden 14?' diye sordum. 14 yabancıdan çok, yerlinin çıkarılması düşünüldü, kriterler vardı ve havada kaldı. Bunun yapısının değişmesi lazım. 14 yabancıyı al, 11 oynat, 3 de yedek. O zaman altyapıya gerek kalmıyor. Şu anda 14 yabancıyı almışlar, hadi kaldır diyemezsiniz. 14 yabancıyı Avrupa'da kullanabilirsiniz ama Türkiye'de mesela önce 10 oynayacak, sonraki sene 9'a, sonraki sene 8'e indireceksiniz." diye konuştu.
Almanya, Taksim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:14 
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