Şenol Güneş'ten Yeni Malatyaspor'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten Yeni Malatyaspor'a ziyaret - Son Dakika Spor

Şenol Güneş'ten Yeni Malatyaspor'a ziyaret

6 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor'un devre arası kampını ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Yeni Malatyaspor'a ziyaret, System.String[]

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor'un devre arası kampını ziyaret etti.


A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor'un Antalya kampını ziyaret etti. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ağırladı. Ziyarette, İkinci Başkan Selim Pilten, Sportif Direktör Ali Ravcı, Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın ve teknik heyet de yer aldı.


Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. Adil Gevrek, A Milli Takım'a 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi. - ANTALYA

Yeni Malatyaspor, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:54 Kaynak: İHA
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