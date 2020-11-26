Şenol Güneş: "Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı?" - Son Dakika

Şenol Güneş: "Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı?"

26.11.2020 17:43

- Şenol Güneş: "Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı?" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Yapılan algılara cevap vermedim, sabırla bekledim" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.

- Şenol Güneş: " Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı?"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"Yapılan algılara cevap vermedim, sabırla bekledim"

İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu. Aldığı maaş konusunda çıkan haberlere tepki gösteren Güneş, "Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı? Ben bunlara cevap vermedim, sabırla bekledim" dedi.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na konuşmacı olarak katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkan maaş haberlerine tepki gösterdi. Uzun süre bu konuda sessiz kaldığını söyleyerek sözlerine başlayan Güneş, "Yalan haber üzerine söylenecek bir şey yok. Futbol alanındaki bazı kişilerin yalan haberi, gündemde konuşuldu. Bu 2002'de de yapıldı. Görüyordum bunu ama bir sabır meselesi bu. Herkeste bu sabır olmaz. Bende o sabır vardı. Futbolun dışındaki alanlara girince, sanki para kaçırılıyor, çirkin bir hadise varmış gibi bir durum oldu. Söyleyenler bile ne olduğunun farkında değildi. Bu çok konuşuluyor. Bugün futbolun ekonomisinden bahsedeceğiz. Ben nereden geldiğimi biliyorum" diye konuştu.

" Fransa'yı yenince Deschamps'tan daha mı fazla para almam lazım"

Maradona'nın vefatı üzerine de görüşlerini aktaran Güneş, "Dünya çok önemli bir yıldızını kaybetti. 70 yılların başında televizyon yokken, ortak alandan televizyondan Pele'yi izlemiştim. Daha sonra Maradona çıktı. Arjantin'in ekonomisini biliyoruz. Doğal olarak Brezilya ve Arjantin'den futbolcu çıkıyor. Maradona da bunu yaptı. İnsanlar futbolcu oluyorsa, bu gibi karakterler ve markaları örnek alıyor. Meşhur olmak ve marka olmak ayrıştırılmalı. O dönemde çamurda pamuklu malzemelerden, olmayan toptan, futbolcu ürettik. Eskiden hiç para yoktu, mahalledeki büyüklerin topladığı paralarla bunlar yapılıyordu. Bugün birçok işadamı yöneticiler var. Her şeylerini ortaya koymalarına karşın yöneticilikleri tartışılıyor. Ben çocukken tozla dumanla bir Dünya Kupası geçirdim. 2002'den sonra katılmadık. Fransa maçını kazandığımızda, Fransa'yı yenmiş olmamız bizi yanıltmasın dedim. Fransa'yı yenince benim Deschamps'tan daha fazla para mı almam gerekiyor? Yalan haber yazanın beni vurmak istemesi, bana değil, milli takım hocasına karşı yapılan bir şeydir. Maradona futbolu para için oynamadı. Çocuklarımıza hedef olarak parayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı?
Şenol Güneş: Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı?
Şenol Güneş: Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı?
Şenol Güneş: Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı?

Şenol Güneş, Türkiye, Türk, Euro, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı?' - Son Dakika Spor


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