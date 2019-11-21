- Şenol Güneş: "Ülkemiz başarılıysa hepimiz başarılıyız"

İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası biletinin alınmasının ardından, "Şenol mu yaptı, Fatih mi yaptı, Lucescu mu yaptı diye adam arıyoruz. Biz beraber yaptık. Ülke başarılıysa hepimiz başarılıyız" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu'nda konuşmacı olarak panele katıldı. Güneş, futbolcu yetiştirmede sıkıntı yaşandığını belirterek, "Yeni nesil oyuncular üretebilmek ve geliştirebilmek için akademi dediğimiz fabrikaları yapmak zorundayız" diye konuştu.

"Ekonomi işi bozar"

Paranın futbolda dengeleri bozduğunu savunan 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Ekonomi işi bozar. Para yokken futbolu keyifle oynuyorduk. Bizim milli takımda yapmaya çalıştığımız şey bu. Futbolu zenginleştirmek lazım. Değer size para getirir ama para size değer kazandırmaz. Yeni neslin iyi olduğunu düşünüyorum. Bozacak olan yine bu. Hak ettiğiniz bir değer varsa, kontrol etme bakımında yönetimlere ihtiyaç var. Ülkemizde rakamlar büyük. Oyunculara ve antrenörlere vergi koyun. Herkes rahatlasın. Bireyler de vergi verdiği için kendisini sorumlu hissetsin. Üretimde sıkıntı var. Yeni nesil oyuncular üretebilmek ve geliştirebilmek için akademi dediğimiz fabrikaları yapmak zorundayız. Bu rakamları toparlayacak bir sisteme geçmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılıysak hepimiz başarılıyız"

Deneyimli teknik adam, 52 seneden bu yana futbolun içinde olduğunu belirterek, "Futbola ekonomisi ve parası olmayan bir dönemde başladım. İşi gücü olmayanın bir uğraşıydı futbol. Hem okuduk hem oynadık. Öğretmen oldum. Futbol hayatımın en güzel yıllarında öğretmenlik yaptım. Futbolculuğumun en başarılı döneminde olağanüstü çalıştım. Daha sonra futbol, değer verilen bir döneme geldi. Abartılı bir dönem... Bu da fazla. Arasını bulamadık. Şenol mu yaptı, Fatih mi yaptı, Lucescu mu yaptı diye adam arıyoruz. Biz beraber yaptık. Ülke başarılıysa hepimiz başarılıyız" ifadelerini kullandı.

"Futbolculara yanlış paralar veriyoruz"

Şenol Güneş, Türkiye'de futbolculara yanlış paralar verildiğini dile getirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borcunun 10 milyar liranın üzerinde olduğunu hatırlatan Güneş, "Futbolculara yanlış paralar veriyoruz ve onları yanlış yola itiyoruz. Kulüpler batık durumda. Yabancı oyuncular masraf. Yabancıyı değiştirmeyelim de yine mi borç yapalım? Ben de başkan olsam aynısını yaparım. Harcarım, transfer yaparım ve günü kurtarırım. Şirket ya da kendi iş yerin olsa yap bakalım da göreyim. Kurumsal yapı değişmeden ekonomi de değişmez" açıklamasını yaptı.

" Arda Turan'ı beraber yok ettik"

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan ile ilgili de görüşlerini aktaran Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Arda Turan önemli bir oyuncu. Onu beraber yok ettik. Elbette hataları var. Kazanma işi nasıl olur bilemiyorum. Formda olursa her oyuncu milli takıma alınır. 10-15 yılda ürettiğimiz oyuncuyu 1-2 yılda tükettik. Barcelona'da oynarken onu ziyaret edenler, kötü olduğunda televizyonda onunla ilgili konuşuyorsa bu iyi bir şey değil. Biz rehberiz. Yol göstericiyiz. Ürettiğimizi tüketmeyelim. Yeni üretimleri de ona göre yapalım."