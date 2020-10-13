Şenol Güneş: Uzun ve planlanmış bir yolumuz var - Son Dakika

Şenol Güneş: Uzun ve planlanmış bir yolumuz var

13.10.2020 18:30
Şenol Güneş: Uzun ve planlanmış bir yolumuz var, System.String[]

"Yaptığımız iş her türlü eleştiriye açık""Futbol eşittir para oldu""Sürekliliği oturtmak için 1-2 sene daha devam etmemiz gerekiyor""Milli takım her şeyin üzerindedir"Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN / - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bizim uzun bir yolumuz var, planlamış...

"Yaptığımız iş her türlü eleştiriye açık"

"Futbol eşittir para oldu"

"Sürekliliği oturtmak için 1-2 sene daha devam etmemiz gerekiyor""Milli takım her şeyin üzerindedir"

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bizim uzun bir yolumuz var, planlamış bir yolumuz var. Uluslar Ligi'ni oynuyoruz, gelecekle ilgili planlarımızı oyuncularla paylaşıyoruz. Mümkün olduğunca kadroyu zenginleştirmek istiyoruz, bir de bunları paylaşıyoruz. Bu maratonu iyi kaldırmamız gerekiyor, başarı uzun soluklu bir yarış" dedi.UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 4'üncü maçında kendi sahasında Sırbistan'ı konuk edecek olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.Eleştiriye her zaman açık olduklarını söyleyen Güneş, Yaptığımız iş her türlü eleştiriye açık. Buna saygı duyuyoruz, herkesi dinliyoruz, kendimizi değerlendiriyoruz. Hangi oyunculara ne eleştiri geldiğini bilmediğim için gizemli bir durum yaratmak istemiyoruz. Neyse, sorunu çözmeye çalışırız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bizimle ilgili maç gündeminde olan bir soru varsa cevap veririz, her türlü eleştiriye saygı duyarız" ifadelerini kullandı."FUTBOL EŞİTTİR PARA OLDU"UEFA Uluslar Ligi organizasyonuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Şenol Güneş, şöyle konuştu: "Futbol ticari bir unsur haline dönüştüğü için bunu tartışmak lazım. Uluslar Ligi'yle ilgili değil sadece. Hazırlık maçlarının heyecansızlığını ortadan kaldırmak için oluşturuldu. Futbol eşittir para oldu. Araç olması gerekirken amaç oldu ama yine de avantajları var. Birbirine yakın gruplar oluştururken, grubu lider bitireni bir üst gruba geçiriyor. Bu artısı. Sadece maç yapmak futbolun kaldırabileceği bir unsur değil. Şu anda Moskova'dan geldik. İki gecede 4 saat uyuyabildim ben. Oyuncuların ruhsal hallerini dikkate almak lazım. Antrenörler de mecburen oyuncuları değiştirmeye çalışıyor, geniş kadro gerekiyor bunun için de. Olağanüstü bir dönemdeyiz, bu dönemde milli takım maçları erken başladı. Milli takım hocaları durumlarını bilmediği halde oyuncuları çağırmak zorunda kaldı. Cengiz yeni yeni oynamaya başladı, bunun gibi birçok oyuncu var. Kaan gibi. Merih'te inşallah bir sıkıntı olmaz, uzun aylar sonra ilk kez iki maç üst üste oynadı. Böyle birçok oyuncumuz var. Pandemi döneminde böyle zorlukları var ama artıları daha fazla diye düşünüyorum.""SÜREKLİLİĞİ OTURTMAK İÇİN 1-2 SENE DAHA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"Önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten Şenol Güneş, "Planlamış bir yolumuz var. Uluslar Ligi'ni oynuyoruz, gelecekle ilgili planlarımızı oyuncularla paylaşıyoruz. Mümkün olduğunca kadroyu zenginleştirmek istiyoruz, bir de bunları paylaşıyoruz. Bu maratonu iyi kaldırmamız gerekiyor, başarı uzun soluklu bir yarış. Bazen kazandıktan sonra her şey güzel, kaybettikten sonra her şey kötü deniyor. Böyle değil. Almanya bu yüzden çok iyi bir örnek. Tökezlese bile turnuvalarda yer alıyor. 1-2 sene daha devam etmemiz gerekiyor bunları oturtabilmemiz için. İyi oyunlarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunların hepsinin hazırlığı var. İlk maçımız olan Macaristan maçını kulüpler daha lige başlamadan oynadık, genç oyuncuları oynatmaya çalıştık. Sırbistan en pahalı oyuncuların yer aldığı takım bu gruptaki. Lider takımdan bir puan aldık, iki maç evimizde, bunları kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı."MİLLİ TAKIM HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin milli takım kadrosundan çıkartılmasıyla ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam şu yanıtı verdi: "Konuşmak, bilgi vermek, bunları sonraya bırakmak istiyorum. Esasında sabrediyorum, şükrediyorum, dua ediyorum, dinliyorum, bazen de susuyorum, yeri gelince cevap veririm diye düşünüyorum. Bu ve buna benzer konuşmalarda birilerine bir şey anlatmaya gerek yok. Herkes işine geldiği gibi anlıyor. İrfan Can bizim için çok önemli bir oyuncu. Koronavirüsle ilgili bir açıklama yapmak istemedik, kulübü de bir açıklama yapmadı. Almanya ve Rusya maçlarında oynayamadı, Sırbistan maçında oynatmayı düşünüyorduk ama kendi kulübünde maça çıkmış. Konu bu. Çok da önemli bir konu değil aslında. Kusur bulmak yerine çözüm aramak gerekir. Eğer birinde kusur ararsanız mutlaka bulursanız ama bu çözüme katkı yapmaz. Başakşehir bizim iyi bir kulübümüz, tüm kulüplerimiz önemli. Oyuncularımız da önemli. Milli takım her şeyin üzerindedir, hiçbir oyuncu milli takımdan üstün değildir. Ülkemizi temsil ediyoruz, herkes bunu biliyor. Birçok speküle edilen konu var, bunları konuşmanın anlamı yok. Oyuncularımız gayet mutlu, buradan da huzurlu şekilde kulüplerine gidecekler. Sadece sakatlanan oyuncular için üzülüyorum. Yarın da elimizden geleni yapacağız."Güneş, hayata gözlerini yuman Göztepe'nin efsanesi Nevzat Güzelırmak ve duayen foto muhabir Hüseyin Kırcalı için ise şunları söyledi: "Nevzat Güzelırmak ağabeyimdir, hocamdır. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Kırcalı'ya da Allah rahmet eylesin diyorum, bunlar çok önemli insanlardı ve damga vurdular ama şimdi unutuldular. Hatırlatmak lazım."

Şenol Güneş ayrıca Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un kendisine mektup ilettiğini söyleyerek, "Almanya ve Rusya maçları sonrasında Rahmi Bey bir mektup yazdı, ona layık olmak için çalışıyoruz. Tekrardan kendisine teşekkür ediyorum" dedi ve sözlerini noktaladı.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: Uzun ve planlanmış bir yolumuz var - Son Dakika Spor

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