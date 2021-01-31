Şenol Güneş, Vodafone Park'ta - Son Dakika

Şenol Güneş, Vodafone Park'ta

31.01.2021 19:37
Şenol Güneş, Vodafone Park'ta, System.String[]

A Milli Takım Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

A Milli Takım Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti. İki kulübün başkanları da karşılaşmayı birlikte izledi.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ederken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktörlük kariyerinde her iki takımı da çalıştıran ve Beşiktaş ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan Güneş, Vodafone Park'ta karşılaşmayı yakından izledi.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mücadeleyi birlikte izledi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Şenol Güneş, Milli Takım, Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şenol Güneş, Vodafone Park'ta - Son Dakika


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