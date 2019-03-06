Şenol Güneş Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek
1 saat önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Güneş'in basın toplantısının, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.
TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart
'ta Arnavutluk
ve 25 Mart'ta Moldova
ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü
ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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