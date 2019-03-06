Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek

Şenol Güneş Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Şenol Güneş Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek, System.String[]
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Güneş'in basın toplantısının, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.

TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Şenol Güneş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Futbol Federasyonu: Şenol Güneş'i Milli Maçlarda Görevlendirdik Kız Arkadaşıyla Yürüyen Genç Adam, Silahlı Saldırıya Uğradı! O Anlar Kamerada

Şenol Güneş Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:50:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]