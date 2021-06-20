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Şenol Güneş: "Yarın oyun felsefemizi sahaya yansıtacağız" - Son Dakika

Şenol Güneş: "Yarın oyun felsefemizi sahaya yansıtacağız"

20.06.2021 00:57
Şenol Güneş:

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak olan İsviçre maçı öncesinde taktik, teknik anlamında değil, felsefe anlamında gereğini yapacaklarını söyleyerek, "Geride kalan 2 maçta 0 puan ve gol atamamak hayal ettiğimiz bir şey değildi" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak olan İsviçre maçı öncesinde taktik, teknik anlamında değil, felsefe anlamında gereğini yapacaklarını söyleyerek, "Geride kalan 2 maçta 0 puan ve gol atamamak hayal ettiğimiz bir şey değildi" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 A Grubu 3. maçında yarın İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 2 maçta alınan olumsuz sonuçların takımı etkilediğini ifade ederek sözlerine başlayan Güneş, "Hatta ilk maçın olumsuz sonucuyla özgüven kaybettik. Oyunun beklentilerin altında kalmasıyla özgüven kaybederken, coşkumuz da olumsuz etkilendi. Galler maçının ilk bölümünde de bu devam etti. Sonrasında toparladık ama yediğimiz goller sonucunda kaybettik. Grupta İtalya 6 puanda, Galler 4 puanda, İsviçre 1 puanda. 0 puan ve gol atamamak hayal ettiğimiz bir şey değildi. Toplumun beklentilerini biliyoruz ve beklentilerin altında kaldık. Bunun altında kalmak da bizi olumsuz etkiledi. İlk maçtan sonra dünyanın sonu gibi bir tahribat vardı. Başarıya giden yolda başarısızlığı görmek gerekir ve aşmak gerekir. Bunu ikinci maçta aşamadık. Aşsaydık şansımız daha farklı olurdu. Galler'i yenseydik şansımız iyi olacaktı. Bugün zor bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, emek vererek geldiğimiz şampiyonadan geri dönmek, bizim için üzüntü verici oldu. Biz hem ülkemizi iyi tanıtmak, sportif başarı elde etmek ve oyuncularımızı dünya arenasında sahneye çıkarmak istiyorduk. Ama bu oyuncular gelecek 10 yılın oyuncuları. Bir an evvel başarısızlıktan silkinip yola devam edeceğiz. Bunu 2 maçta yapamadık, yarın galibiyet için oyun anlayışında olmak istiyoruz. Oyunumuzun teknik ve taktik anlayışından çok felsefesinde biraz daha üste çıkmamız lazım. İtalya maçında golü yiyene kadar dirençliydik. Oyun olarak iyi olmasak bile böyleydi. Sonrasında çok büyük bir takımız ve kaybettik, bizden bir şey olmaz mantığıyla dağıldık. Bizi sevenler de sevmeyenler de eleştirecek. Oyundan memnun değiller ama asıl biz memnun değiliz. Her zaman hayat istediğiniz gibi gitmez. Oyuncular bundan sıyrılıp yeni maça hazırlanacaklar. Ben de bu başarıyı bekliyorum. En iyilerden olmak için geldik ama en iyi olarak çıkamadık. Yarınki maçı alsak bile, bu 2 maçtaki görüntü hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularıma 'Sizinle gurur duyuyorum' dedim"

A Milli Futbol Takımı'ndan herkesin başarı beklediğini söyleyen Şenol Güneş, "Bu takım bizim, bu oyuncular da bizim. Herkes başarı bekliyor. Başarıyı herkes sever. Başarısızlık yalnızlıktır. Şu andaki başarısızlığı da söylerken, laf olsun diye değil, takımın sorumlusu benim, görev veren benim. Görevi yapan oyunculardır. Ama görevi ben verdiğim için buradaki başarısızlığın sorumluluğun almak eziklik değildir. Doğru düşüncelerin bazen senaryolarda gerçeğe dönüşmediğini görebiliyorsunuz. Bu oyuncu için de böyledir. Oyuncuların teknik taktik ve fizik güçleri sahaya yansımadı. Az yaptığımız hataları çok yaptık. O kadar olumsuzluklar oldu ki, bu sıkıntılar doğdu. 2 maç sonunda grupta şansımızın az olması, bizim beklediğimiz bir şey değil. Biz en azından Galler'in yerinde olmalıydık. Bunu değerlendiremedik, Galler değerlendirdi. İtalya maçını herkes kaybedebilir, bu normal. Belki İsviçre ve Türkiye, kağıt üzerinde daha iyi durumda olabilir ama şu anda bu gerçekleşmedi. Oyuncu grubuma güveniyorum, oyuncularıma güveniyorum. Zaman zaman yaptığımız seçimler tartışılır. Sahaya inandığımız bir oyun koyuyoruz, inandığımız oyuncuları koyuyoruz. Bu zaman zaman başarıya dönüşüyor, zaman zaman başarısızlığa. Keşke diyerek yapacağımız bir iş değil bu. İnandığımız doğrultuda bir kadro sapaya sürüyoruz. 2 maçta dalgalanma meydana gelebiliyor. Sonuçlar kötü gittiği zaman yapılacak tüm eleştiriler gereksiz konulara gidiyor. Yönetim bizi yalnız bırakmadı. Oynayanlar huzursuz diye bir şey yok. Oynayanlar da huzursuz o zaman. Tatil havasında geçen bir kamp oldu. Yerli oyuncuları 18'inde kampa aldık, yurt dışındaki oyuncular 25'inde geldiler. Zaten oynayan oyuncular olarak geldiler. Forma adaleti konuşulabilir ama daha çok antrenmanlara ve takım bütünlüğüne bakarak sahaya çıktık. Bunlar da normal olarak eleştirilecektir. Biz favori takım olarak gelmedik, favori olmak için geldik. Tecrübe oyuncuların sadece yaşıyla ilgili değil. Mesela yediğimiz ikinci golde, 4 dakika uzatma verdi hakem ama tartışma olduğu için 6 dakikaya uzattı. Biz bunu kullanamadık ve rakip 2 korner atarak 1 gol buldu. Bu tecrübedir. Yani saha içindeki durumu yönetmektir. Hatalardan ders alarak hareket etmek önemli. Merih kafayla golü atsaydı 1-1 olacaktı. Kornerde aynı atış şekliyle gol yedik. Çağlar'ın söylediği gibi bunların eleştirilmesi başka bir şey, hatalardan ders almak başka bir şey. UEFA bize 'Basına en çok antrenman açan sizsiniz' dedi. Buradaki 2 kötü sonuçtan sonra çok iyi yaptık, yanlış olmadı demek değil. Bazı yanlışlar, ortaya koyduğunuz senaryonun çıkmamasıyla da çıkabilir. Bu durum oyuncu için de geçerli. Norveç, Hollanda maçının kadrosuna çıkarken daha çok şey bekleyebilirim. Takım bütünlüğü, kamplar, küçük küçük sebepler bulunup söylenebilir. Ama ortalığı toz dumana katarak havayı bozmaya gerek yok. Oyuncularıma 'Sizinle gurur duyuyorum ve sizlere inanıyorum. Gelecekte de en iyisini siz yapacaksınız' dedim" açıklamasında bulundu.

"Kadroda değişiklik olabilir"

İsviçre karşısında kadroda değişiklik olabileceğini sözlerine ekleyen Güneş, "Kadroda değişiklik olabilir. Oyuncular ve ben performansımızın altında görünüyoruz, bunun da sonuca yansıdığını görüyoruz. Sahaya süreceğimiz oyuncular, onlardan beklentimiz olduğunu görecekler. 2 maçta top kayıpları fazla oldu. Orta saha da bunun merkezi. Orta sahamız önceki maçlarda çok iyiydi ama son 2 maçta biraz eksik oldu. Umut Meraş olmayacak. Orta sahada değişiklik olabilir" dedi. Son olarak İsviçre ve Türkiye'nin bu grupta ikinci sıra için mücadele etmesinin gerektiğini söyleyen Güneş, "İsviçre ve Türkiye'nin en kötü ikinci sıra için oynaması gerekiyordu. İsviçre'nin 2. olma şansı var ama biz son şansımızı kullanacağız. İsviçre ve Türkiye, İtalya'nın ardından daha iyi bir takım görüntüsü verse de Galler ikinci sırada yer alıyor. Güzel bir maç bekliyorum. Biz de kazanmak için oynayacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - BAKÜ

Şenol Güneş, Milli Takım, İsviçre, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Yarın oyun felsefemizi sahaya yansıtacağız' - Son Dakika Spor


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