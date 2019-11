Şenol Güneş: Yarınki maçımızı kazanarak grubu iyi şekilde bitirmek istiyoruz (1)

"Andorra daha önceki yıllara göre bu grupta iyi iş çıkardı"

"Takım oyununu oturtarak büyük mesafe kaydettik"

"Avrupa Şampiyonası'na en iyi milli takımlarla oynayarak gitmek istiyoruz"

"İzlanda maçında her şeyin yıkılabileceğini düşündüm ve bu yüzden korktum"

"Enes Ünal'ın yarın iyi oynayacağını düşünüyorum"

"Birinci hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nı iyi geçirmek"

Enes Ünal: Sahaya çıktığımda elimden gelen her şeyi yapacağım

Kaan ÜLKER/ ANDORRA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İlk amacımız yarınki maçı kazanarak grup maçlarını iyi şekilde bitirmek. Rakibimiz sert, agresif oynayan bir takım. Yarın kazanmamız gereken bir maç, favori gösteriliyoruz ve en iyi takımımızı sahaya çıkarıp kazanmalıyız. Şu an sadece maça odaklandık" dedi.

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10'uncu maçında yarın deplasmanda Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Enes Ünal, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ANDORRA DAHA ÖNCEKİ YILLARA GÖRE BU GRUPTA İYİ İŞ ÇIKARDI"

Andorra'nın gruptaki durumunu değerlendiren Şenol Güneş, "Andorra daha önceki yıllarda gruplarda sonuncu olan bir takımdı ama bu grupta iyi iş çıkardılar. Savunmayı iyi yapan, hücumda ise eksik kalan bir takım. Son maçta Arnavutluk ile deplasmanda berabere kaldılar, bize moral motivasyon olarak iyi durumda olarak çıkacaklar. Oyun kurarak değil uzun toplarla hücuma çıkmaya çalışan bir takım. Genelde oyun formatlarının dışlarına çıkmıyorlar, ciddiye alınacak bir rakip. Saha koşullarını ve rakibi de göz önüne alarak elimizden gelen gayreti gösterip mücadeleyi kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"TAKIM OYUNUNU OTURTARAK BÜYÜK MESAFE KAYDETTİK"

Yarın favori oldukları maçı kazanmak istediklerini belirten Güneş, "18 yıl önce bir jenerasyon gelmişse, 18 yıl sonra bir daha gelmişse bir 18 yıl sonra daha yenisi gelir. Takım oyununu oluşturmaya çalıştık ve çok da büyük mesafe aldık. Savunmayı ve hücumu beraber yapıyoruz. Bu grupta bizden daha zayıf rakiplere karşı az gol attık, pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Denk maçlarda ise az bulduğumuz pozisyonları değerlendirirken, kalemizde ise mesela Fransa maçında fazla pozisyon verdik.Takım olarak savunma, takım olarak hücum yapıyoruz. Birlikte çalışırsak tek kişiye bu işi bırakmaz isek o zaman hem oyuncu üretiriz, hem de yarıştırırız. Ürettiğimiz oyuncuları kendi takımımızda kullanırken dışarıdakilerden de yararlanmak istiyoruz. Bunlar uzun vadeli süreçler. İlk amacımız yarınki maçı kazanarak grup maçlarını iyi şekilde bitirmek. Rakibimiz sert, agresif oynayan bir takım. Yarın kazanmamız gereken bir maç. Favori gösteriliyoruz ve en iyi takımımızı sahaya çıkarıp kazanmalıyız, şu an sadece maça odaklandık" şeklinde konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA EN İYİ MİLLİ TAKIMLARLA OYNAYARAK GİTMEK İSTİYORUZ"

Avrupa Şampiyonası'na güçlü takımlarla hazırlık maçları yaparak gitmek istediklerini söyleyen Şenol Güneş, "Her şeyi birlikte yapıyoruz. Sadece ben yaptım diye bir şey yok. Olması gereken birlikte düşünüp, tartışıp istediğimiz sonucu almaktır, o olmasa da bunları paylaşmaktır. Bunları iyi yaptık. Her kesimin katıldığı ve görüşlerinin alındığı bir beyin fırtınası, tartışma ortamı yaratabilirsek her şeyi halledebiliriz. Milli takım hepimizin takımı. Biraz daha futbol aklını, bilim aklını, insani yanlarımızı öne çıkarırsak ki var bizde, daha iyi durumda oluruz. Sadece yarınki maçı değil, marttaki maçları da konuşmalıyız. Kulüplerin maçlarına da gidip onların da değerlerini artırmalıyız. Bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. Avrupa Şampiyonası'na en iyi milli takımlarla maç yaparak hazırlanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İZLANDA MAÇINDA HER ŞEYİN YIKILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM VE BU YÜZDEN KORKTUM"

İzlanda maçında alınabilecek bir sonuçtan dolayı korktuğunu vurgulayan Güneş, "Kırıldık, sevindik, üzüldük, hepsi oluyor. Bu konuda tecrübelerimiz var. İzlanda maçında çekiniyorduk, yazabilirsiniz; korkuyorduk. Korkağın tekiyim zaten, korkarak buraya geldim, korkmadan gidenleri de görüyoruz. Çocukluktan beri hiç kimseden korkmadım, hayatta en büyük eserim cesaretimdir ama bu cesaretimi hiç delice kullanmadım, hep akılla kullandım. İzlanda maçında gerginliğin neden olduğu, kötü bir sonuçla her şeyin yıkılabileceğini düşündüm. Evet bu yüzden korktuğumu söyleyebilirim. Rakibe bir tane pozisyon verdik son saniyede, özür dileriz o pozisyonu da verdiğimiz için. Belki o pozisyon gol olmadı diye üzülenler de vardır. Fiziksel olarak olağanüstü zor bir maç oynadık. O maçta alınacak kötü bir sonuç sonrası burada Andorra maçı 10 saatlik bir yolculuk, suni çim, oyuncuların mental ve fiziken yıpranması bizim için sıkıntı yaratabilirdi. Allah bize maçtan çıkmayı nasip etti, üzülenler üzülmeye, sevinenler de sevinmeye devam etsin" dedi.

"ENES ÜNAL'IN YARIN İYİ OYNAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Enes Ünal'ı yarın oynatacağını belirten Güneş, "Bu maçlarda durumumuzu görüyoruz. Nerede ne sorunumuz var bunları görmemiz gerekiyor. Rakibe göre oynamayı oturttuğumuzu düşünüyorum. Oyuncuları birlikte oynatmayı başardık. Yarınki maçta, martta ve yazın ne durumda olacağımızı görmüş olacağız. Biz gerekirse rakibe göre de oynayacağız, kendi oyunumuzu oynayacağız. Fransa maçında önde basarak oynadık mesela ama İzlanda maçında yapmadık çünkü pas yaparak oyun kurmuyorlar, sıkıştıklarında uzun atıyorlar. Böyle bir takıma sürekli baskıya gerek yok. Savunmamız iyiydi, kalecimiz iyiydi ama orta sahamız ve hücumumuz katkı sağladı. Cenk en olumsuz haliyle bile bize katkı yaptı. Enes'ten çok memnunum. Hazır, yarın oynatacağız. İyi oynayacağını düşünüyorum. Tekniği ve oyun görüşü iyi bir oyuncu. Yarınki maçta da kendi futbolumuzu oynayıp bir yarışmaya gireceğiz" açıklamalarında bulundu.

"BİRİNCİ HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI İYİ GEÇİRMEK"

Milli takım olarak hedeflerinden de bahseden Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak birlikte düşündüğümüz bir hayaldi. Orada ülkemizi tanıtarak, iyi bir futbolla, taraftarların da olduğu güzel bir örnek sunmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda her alanda ses getirecek bir takım olmalıyız. Dünya Kupası buna bir örnektir, üçüncü olduk ama daha önce fair-play'de birinci olduk. Son üçüncülük maçında Güney Kore ile oynanan maçta futbolcuların birlikte verdiği fotoğraf çok önemliydi. Hedef olarak önce bir Avrupa Şampiyonası var ama kendim için ikinci defa Dünya Kupası'nda olmak gurur verici olur. Ülkemizin de orada olması çok güzel olur. Benim birinci hedefim Avrupa Şampiyonası'nı iyi geçirmek, ardından da Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmek" dedi.

ENES ÜNAL: SAHAYA ÇIKTIĞIMDA ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM

Andorra'nın zor bir rakip olduğunu belirten milli futbolcu Enes Ünal ise "Andorra disiplinli, kompakt oynamaya çalışan ve futbol doğrularını yapmaya çalışan bir ekip. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'nda bulunmak gerçekten çok mutluluk verici, çok iyi bir yolda ilerliyoruz. Bu bizim için yolun başlangıcı. İnşallah çok daha güzel günler göreceğiz. Benim için en önemli şey sağlıklı olmak ve hocama sahada olabileceğimi göstermek. Her oyuncunun hedefi olmalı. Ben de milli takıma hiçbir beklentim olmadan geliyorum. Çalışmaya, inanmaya devam edeceğim ve sahaya çıktığımda da elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

A MİLLİ TAKIM, ANDORRA MAÇINA HAZIR

A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10'uncu maçında yarın deplasmanda oynayacağı Andorra karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Milliler, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antremandan sonra yarınki mücadele için kampa girdi.

Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10'uncu maçında yarın TSİ 22.45'te deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.