Türkiye-Karadağ maçına doğru

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki liderliklerini Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacakları maçlardan sonra da sürdürmek istediklerini söyledi.

Şenol Güneş, Karadağ ile yarın Vodafone Park'ta yapacakları karşılaşmaya ilişkin Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Mert Müldür ile açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, "Avrupa Şampiyonası geride kaldı. Göreve geldiğimizde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak hedefler arasındaydı. İlk oynadığımız 3 maç zor görünmesine rağmen 7 puan topladık, 9 puanı kaçırdık. Tekrar üç maçta da hedef 9 puan, 7 puan da iyi. Lider olarak girdiğimiz yarışta, eylül ayını da lider olarak bitirdiğimizde avantaj olacağını düşünüyoruz. Beklentimiz bu. Taraftarın yanımızda olacağı bir maç olacak. Onların coşkulu, olağanüstü desteğine ihtiyacımız var. Tek vücut olup heyecanla maçı kazanmak için sahada var olacağız. Birlikte çok işi başardık, yarın da öyle olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Aday kadroya davet edilen 4 ismin salgın döneminde İngiltere'deki kurallar nedeniyle Türkiye'ye gelemediklerini ve yarınki maçta forma giyemeyeceklerini aktaran Şenol Güneş, bu duruma sitem ederek şunları söyledi:

"Çağlar (Söyüncü), Ozan Tufan, Ozan Kabak ve Halil İbrahim (Dervişoğlu) kadroda olamayacak. Dün akşam takımından sakat gelen Halil Akbunar vardı, onu da kadrodan çıkardık. Daha önce kampın ilk gününde Alpaslan'ı (Öztürk) kadroya dahil ettik. Hukuki olarak durumları takip ediliyor, doğru bulmadığımız tartışmaya açılması gereken bir konu. Transferlerin, milli maçların tarihlerinin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Pandeminin verdiği sorunların futbolu ne kadar etkilediğini görüyoruz. Burada ayrımcılık da oluyor. Dün transferi biten oyuncu Schalke'nin mi Norwich'in mi? Schalke'ye başvurduk ama oyuncu Norwich'e gitti. Gelen oyuncularımızla en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz. Gelemeyen, Ozan Tufan, Ozan Kabak, Çağlar ve Halil İbrahim değerli oyuncular ama elimizde de değerli oyuncular var. Ülkemizde de diğer ülkelerde de futbol organizasyonu yapılırken her şeyi detaylı düşünmek gerek. Yazıyı yazdık, (Cebelitarık ve Hollanda maçları için) gelirler büyük ihtimalle . Daha önce yazarken de geleceklerini bekliyordum. Üç maç için 15 gün önce çağırdım. Biletleri gönderilmiş, hukuki boyutları takip ediliyor, FIFA nezdinde girişimlerimizi yaptık. Bu maça da onları bekliyordum. Bu maçta olacaklarını biliyorum. Diğer maçlarda da aynı yazı geçerli. Yarın da başka bir şey bulurlar mı bunu bilmiyorum."

Yola genç bir kadro ile çıktıklarını ve her geçen gün daha iyi olacaklarının altını çizen Güneş, "Dünya Kupası'na katılımı sağlarsak bu kadronun uzun yıllar yarışmada olacağını bekliyorum. İnancımız, kalitemiz var; akıllı, sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimizin fizik gücü iyi, bıraktığınız zaman pas yapabilen, teknik bir takım. İki maçı kazandılar, Norveç'e kaybettiler ama onu da kazanabilirlerdi. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Jovetic vardı, onun sakatlığı var, son durumunu bilmiyorum. Onlar için çok önemli bir oyuncu. Kendi oyunumuzu oynamak durumundayız, iyi bir hikaye yazmak için lider olduğumuz grubu lider olarak bitirip birinci çıkmak lehimize olacaktır. İlk üç maçtaki sonuçları da unutarak, yeni bir heyecanla yarına hazırlanacağız. Bugüne kadar bize destek veren yönetim, başkan, tüm taraftarlara Türk halkına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin de Katar'da olacağını düşünüyorum. Mert (Müldür) yarın oynayacak gibi gözüküyor. Çıkacak 11'imiz var, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Daha önce oynamış başarılı oyuncularımız var, onları kullanacağız." şeklinde konuştu.

Oyuncuların transferlerinin de milli takımdaki durumlarını etkilediğini belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularımızla ilgili bazı kısa açıklamalar yapıp tartışma açmayı doğru bulmuyorum. Dorukhan sevdiğimiz beğendim bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası'na aldığımda da beklentim büyüktü ama hala toparlayamadı. Transferinin geç yapılmasının sıkıntısını yaşıyor. Bunu genel olarak söylüyorum. Hakan da transfer yaptı, Ozan Kabak da transfer yaptı, hepsi yapabilirler, bundan mutluluk duyarım ama zamanlamayı iyi bilmek gerek. Transfer oyuncuyu etkiler, Ozan'dan bahsedeyim, Ozan'ın transferinde Schalke'ye başvuru yaptık, ama son gün transfer oldu ama benim oyuncum değil diyorlar. Öteki taraftan Ozan Tufan da aynı şekilde. Kulüp muhatabınız bile belli değil. Milli takım her şeyin üstünde diyoruz ama bazen her şeyin üstüne çıkmıyor. Oyuncular, transferlerini iyi yönetmeli." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, "EURO 2020 kadrosunda olmadığı için Salih Uçan'ın ismi hep gündeme gelmişti. Şu an aday kadroda. Salih'le ilgili görüşünüz nedir, yarın sahada görecek miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Salih yetenekli bir oyuncu, Alanya'da da takip ettim. Medyanın eleştiri yaptığı, Berat, Ferdi, Yusuf, Adem olsun bunların bir kısmı direk katılabilir, bunların konuşulması normal bir şey. Milli takımla herkesin ilgilendiği gündemde olduğu bir isim, Salih de böyle bir oyuncu. Geldiğinde ufak darbeye bağlı sıkıntısı vardı. Yenilenme idmanı yaptı, bugün durumuna bakacağız. Takımın tümüne bakarak hareket edeceğiz, çağrıldığına göre düşünülen bir oyuncu. Düşünülmeyen isimleri de söyledim. Rıdvan'ı da son maçta daha iyi buldum, daha önce aldığımda tanıdığım Rıdvan'a yakın oynamaya başladı. Gelmeyen oyuncular olabilir, gelenler en iyisini yapacak, gelmeyenler buraya gelebilmek için uğraşacaklar. Her zaman çağrılabilir. Salih de bunlardan biri. İyi bir oyuncu. Kendisine hoş geldin dedik. Tüm oyuncular bizim evladımız."

Güneş, Emre Belözoğlu'nun teknik ekipte yer alıp almayacağına ilişkin soruyu da, "Emre ile ilgili görüşüyoruz dedim, hiçbir zaman resmileşmedi. Türkiye adına burayı temsil ederek görev yapıyorum. Emre çok beğendiğim, takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik vasfı itibarıyla başarılı bir antrenör olacağını düşünüyorum. Şartlar itibarıyla şu an olması mümkün değil. Onun beklentileri veya bizim beklentilerimizde farklı taraflar vardı. Bizim takımda en iyi uyum sağlayacak yardımcı hoca olarak Emre'yi düşünmüştüm. Bırakmadan önce kaptan olarak bu katkıyı yapıyordu. Şartlar oluşmadı. Onun yerine başka antrenör de alabilirdim, almadım. Bu dönemi böyle geçireceğim, bana biraz daha yük binsin. Yanımda Bayram hoca ve diğer hocalar var. Burak ve Hakan'ı önde tutarak, onu değerlendirmek istiyorum." şeklinde yanıtladı.

Mert Müldür: "Bu kampı 9 puanla kapatırsak çok büyük bir avantaj elde etmiş olacağız"

Milli futbolcu Mert Müldür, Karadağ maçından üç puanla ayrılarak liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Mert, "Üç puanla ayrılmamız gerekiyor. Deplasmanda da Cebelitarık karşısında üç puan alıp, Hollanda karşısında motive bir şekilde oynamak istiyoruz. Karşımızda kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Üç tane çok önemli maçımız var. İki maçta 6 puan almamız gerek ki Hollanda karşısında motive şekilde oynayalım. Bu kampı 9 puanla kapatırsak çok büyük bir avantaj elde etmiş olacağız. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elde edilen kötü sonuçları geride bıraktıklarını aktaran genç futbolcu, "Oyuncular olarak o sayfayı kapattık. Önümüze bakmak zorundayız. Hep birlikte yine mutlu günler yaşamak istiyoruz. Önümüzdeki maça konsantrasyon sağlamamız gerek." şeklinde konuştu.

İtalya'da Sassuolo forması giyen Mert, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini de sözlerine ekledi.